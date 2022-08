Het Belgische Data Consult is voortaan eigendom van de Franse Septeo Groep. Die was al actief in ons land, maar breidt nu verder uit.

Data Consult bestaat als naam sinds 1987, maar het bedrijf zelf werd al in 1984 opgericht door Jean Smet. Het bedrijf maakt software voor notarissen en bedient vandaag zo'n 330 kantoren, goed voor 2.300 notariële medewerkers.

'De komst van Data Consult bij Septeo geeft ons de kans om verder te groeien en biedt ons de ondersteuning van een grote groep op verschillende vlakken zoals human resources, marketing, event planning, aankoopbeheer, bedrijfsprocessen, enz...', zegt Ann Smet, Bestuurder van Data Consult.

Septeo bestaat sinds 2013. Het bedrijf uit Montpellier haalde vorig jaar een omzet van 240 miljoen euro en telt zo'n 2.400 medewerkers. Het bedrijf is zowel bij notarissen als advocaten actief. Hoeveel Septeo betaalt voor de overname, die werd begeleid door Level Next, is niet bekend.

Data Consult bestaat als naam sinds 1987, maar het bedrijf zelf werd al in 1984 opgericht door Jean Smet. Het bedrijf maakt software voor notarissen en bedient vandaag zo'n 330 kantoren, goed voor 2.300 notariële medewerkers.'De komst van Data Consult bij Septeo geeft ons de kans om verder te groeien en biedt ons de ondersteuning van een grote groep op verschillende vlakken zoals human resources, marketing, event planning, aankoopbeheer, bedrijfsprocessen, enz...', zegt Ann Smet, Bestuurder van Data Consult.Septeo bestaat sinds 2013. Het bedrijf uit Montpellier haalde vorig jaar een omzet van 240 miljoen euro en telt zo'n 2.400 medewerkers. Het bedrijf is zowel bij notarissen als advocaten actief. Hoeveel Septeo betaalt voor de overname, die werd begeleid door Level Next, is niet bekend.