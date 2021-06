Volgens sectorfederatie Agoria zijn bedrijven in België dringend op zoek naar 2.500 data engineers. Het Leuvense IT-bedrijf Data Minded lanceert daarom een praktijkgerichte academie om zowel doorwinterde IT'ers als schoolverlaters en kansarmen bij te scholen en op te leiden tot data engineers.

De afgelopen jaren hebben bedrijven ingezien dat de data die ze elke dag produceren of ontvangen goud waard zijn. Ze gebruiken ze bijvoorbeeld om hun organisatie te laten groeien of om nog betere producten en diensten te creëren. De meeste bedrijven voerden al hun eerste data science-experimenten uit, zijn begonnen met een migratie naar de cloud en verzamelen vandaag meer data dan ooit. Toch blijven velen op hun honger zitten omdat ze de knowhow niet in huis hebben om die data correct te interpreteren.

Knelpuntberoep

Een traject aan de Data Engineering Academy duurt om en bij de tien dagen, waarvan vijf hands-on sessies overdag aangevuld met zelfstudie via theorievideo's. Een eerste groep start op 16 augustus, een tweede volgt op 6 september. Vaardigheden die aan bod komen zijn onder meer: hoe schep je orde in de snel evoluerende datawereld? Welke systemen gebruik je om die data te structureren en te verwerken? Hoe kuis je ze op, verplaats je ze van A naar B en hoe doe je dit elke dag zo snel mogelijk?

Patrick Slaets van sectorfederatie Agoria: 'Data engineer is vandaag een knelpuntberoep in de IT-sector. We merken de laatste vijf jaar een forse stijging van het aantal vacatures op de Belgische arbeidsmarkt en die vraag zal alleen maar blijven toenemen.'

De opleiding is volgens Data Minded perfect voor wie al een beetje codeerervaring heeft in Python, maar nieuw is in de datawereld. De academie staat echter open voor zowel de ervaren IT'er als studenten, schoolverlaters en kansarmen.

Concrete projecten

'Ondanks de grote vraag op de arbeidsmarkt, bestaat een officiële opleiding tot data engineer tot op heden nog niet in ons land. Met onze academie willen we dat gat voor een deel proberen dichten', stelt Oliver Willekens, hoofd van de Academy voor Data Engineers. Willekens beseft dat er heel wat online cursussen bestaan die je vanuit je zetel kan volgen, maar daarbij ontbreekt het volgens hem vaak aan het praktijkgerichte en interactieve deel. 'Dat pakken we met een combinatie van zelfstudie en interactie anders aan. Nadat de deelnemers de theorie onder de knie hebben, volgt het interactieve deel op locatie of online, waarbij ze samen en zelfstandig op concrete projecten aan oplossingen werken. Na de academie beheers je de essentiële skills waarover een data engineer dient te beschikken en kan je zelfstandig aan de slag bij een nieuwe of je huidige werkgever.'

Met klanten als Telenet, DPG Media en Luminus is Data Minded niet aan zijn proefstuk toe. De twintigtal data engineer-experts van het bedrijf helpen organisaties om meer met hun data te doen en van de traditionele rapporten te evolueren naar machine learning en intelligente applicaties.

Kostenplaatje

Deelnemers betalen 2.000 euro voor de opleiding, studenten kunnen het traject aan de helft van de prijs volgen. Omdat Data Minded ervan overtuigd is dat diversiteit een verrijking is voor het vakgebied, biedt het gratis plaatsen aan groepen aan die ondervertegenwoordigd zijn in de data- en IT-sector. Twintig procent van de gratis plaatsen gaat naar bijvoorbeeld allochtonen en vrouwen.

