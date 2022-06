Deze Data News Awards 2022 kleuren met 11 winnaars op 14 opvallend Belgisch. Iedereen mocht nomineren en de lezers mochten stemmen voor de shortlist, waarna onze vakjury in conclaaf ging.

- Belgian FinTech Company of the Year: Monizze

Wie brengt de technologische revolutie in de financiële sector? Zowel het publiek als de jury waren het meest overtuigd van Monizze. Het bedrijf is een geoliede machine die al enkele jaren haar meerwaarde aantoont en is daarom een overtuigende winnaar voor de jury. Al zijn er ook complimenten voor AiVidens, dat zich met AI toelegt op debiteurenbeheer.

Genomineerd: AiVidens, Digiteal, iBanFirst, POM

- Belgian Tech Scale-up Company of the Year: Deliverect

Amper vier jaar oud en al meer dan een miljard euro waardering, met 450 mensen aan boord en een immens groeitempo. Daarmee vliegt Deliverect als een raket omhoog om kassa's en maaltijdleveranciers met elkaar te connecteren. De jury merkt op dat ook de andere genomineerden die eer verdienen, maar het tempo van Deliverect valt moeilijk te evenaren.

Genomineerd: Acceleran, Intigriti, Intracto Group, RoboVision

- Belgian Tech Startup Company of the Year: Metamaze

Metamaze is nog relatief jong, maar kan al wel een waaier aan mooie klanten voorleggen. Het bedrijf legt zich toe op bedrijfsprocessen en doet dat met low code. De jury is ook enthousiast over Azalea Vision, maar vond het nog iets te vroeg om hen de hoogste ereplaats te geven.

Genomineerd: Accurat, Azalea Vision, Digiteal, Sweepatic

- Communications Innovator of the Year: DSTNY

Destiny, sinds vorig jaar schrijft u DSTNY, verdient de award omdat het ambitieus blijft verder bouwen aan haar Europees verhaal met overnames en nieuwe integraties in een gestroomlijnde strategie. De jury heeft ook lof voor Orange, dat onder meer in de Haven van Antwerpen sterk op 5G inzet, maar heeft als puntje van kritiek dat de Belgische telecomsector niet enorm veel innovatie kende het afgelopen jaar. Al is dat deels om dezelfde reden dat u de afgelopen twee jaar een mondmasker moest dragen.

Genomineerd: NTT, Orange, Proximus, Telenet Business

- Customer Centric IT Company of the Year: Cegeka

Wie voorziet niet alleen waarde voor de juiste prijs, maar slaagt er bovendien in om sterke relaties op te bouwen met haar klanten? Dat is Cegeka. Het bedrijf kan klanten lange tijd aan zich binden, stapt in domeinen waar het vervolgens volop mee ontwikkelt en weet dat te koppelen aan non-stop groei en ambities in België en de rest van Europa.

Genomineerd: Atos Belgium, Deloitte, Hexaware, Tata Consultancy Services

- Data Center Services Company of the Year: LCL

LCL weet al jaren kwalitatief indruk te maken, maar het bedrijf beheert meer dan enkel het betonnen gebouw rond uw servers. LCL zet volop in op certificering en heeft sinds afgelopen zomer het eerste tier III datacenter van ons land. Tegelijk heeft het de ambitie om haar CO2-voetafdruk zo veel mogelijk te beperken. Dat maakt dat de jury met overtuiging voor het bedrijf van Laurens van Reijen kiest.

Genomineerd: Atos, Inetum-Realdolmen, NRB, NTT

- Cybersecurity Company of the Year: Palo Alto Networks

Palo Alto heeft de laatste twee jaar grote stappen gezet en is intussen meer dan een pure firewall-aanbieder. De jury was onder meer gecharmeerd door de gebruiksvriendelijkheid in combinatie met AI en de cloud van het Prisma-verhaal. Kortom, een terechte innovator in de securitywereld.

Genomineerd: Atos, Check Point Software, Fortinet, Orange Cyberdefense

- Enterprise Application Innovator of the Year: Microsoft

Microsoft is misschien een dinosaurus in leeftijd, toch weet deze T-Rex zijn tanden te zetten in uw kantoortoepassingen en die steeds beter te integreren met nieuwe functies en mogelijkheden. "Voor applicatie-innovatie steekt Microsoft er nog steeds met kop en schouders bovenuit," vat een jurylid het samen. Tegelijk durft het bestaande producten stopzetten of elders te integreren, waardoor het aanbod voortdurend evolueert.

Genomineerd: OutSystems, Salesforce, ServiceNow, Veeam

- Digital Workplace Innovator of the Year: Awingu

Als er één plaats grondig is veranderd de voorbije jaren, dan is het wel uw werkplek. De jury kiest massaal voor Awingu omdat het als Belgisch bedrijf intussen een stevige concurrent vormt voor grote jongens zoals VMware en Citrix. Dat verdient lof. Het bedrijf van Walter Van Uytven heeft een positieve cashflow, en bedient daarbij zowel grote organisaties als start-ups die snel willen schakelen.

Genomineerd: ACA Group, Delaware, Dell Technologies, Xylos

- Enterprise IT Services Company of the Year: Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services blijft de referentie als outsourcer, en hoewel de jury ook positief is over de andere genomineerden, valt op dat TCS niet alleen haar grote klanten blijft behouden, maar dat de verwachtingen van die klanten ook elk jaar meegroeien, een bewijs dat het bedrijf haar rol als externe innovator mooi invult.

Genomineerd: Accenture, Atos, Inetum-Realdolmen, NRB

- IT Infrastructure Innovator of the Year: Eurofiber

De jury is kritisch in deze categorie. "We moesten hard zoeken naar innovatie, "laat één iemand zich ontvallen. Daarbij wel de nuance dat veel innovatie in deze branche een jaar of twee duurt, en dat die afgelopen twee jaren bijzonder woelig waren. De keuze gaat daarom naar Eurofiber, dat letterlijk de innovatie van morgen in de grond stopt, in nauwe relatie met de grote spelers in beide landsdelen. Niet altijd super sexy, maar wel broodnodig voor de digitale ervaring van de komende twintig jaar.

Genomineerd: Cisco, Dell Technologies, HPE, Kyndryl

- IT Recruiting & Sourcing Company of the Year: Amon Consultants

Amon wist zich de laatste jaren om te vormen van een eerder executive recruiter naar een bredere speler. Het doet dat met een uitstekende aanpak met de juiste resultaten volgens de jury. Ook de lezersstemmen zijn van oordeel dat Amon Consultants de beste IT-rekruteerder op de markt is.

Genomineerd: Ausy, Contraste Europe, Elmos, Talent-IT

- IT Services SMB of the Year: AE

Ook hier zitten jury en publiek op één lijn. AE heeft in het middensegment een ijzersterke reputatie, maar weet ook grote bedrijven te bedienen. Het vernieuwd management werpt haar vruchten af en het bedrijf weet ook op HR-vlak een goede indruk na te laten. Soms heb je veel tekst nodig om een winnaar aan te duiden, in deze categorie volstaan twee letters.

Genomineerd: ACA Group, Computerland, ConXion, NSI IT Software & Services

- Most Environmentally Responsible ICT Company of the Year: ACA Group

In deze nieuwe categorie verdient de ACA Group als eerste de Data News Award voor het meest ecologisch verantwoorde bedrijf. Elke genomineerde mag trots zijn op haar inspanningen, maar ACA wist de jury het meest te overtuigen met wat het al doet, en niet alleen met wat het wil doen. Zo gaat tien procent van de omzet naar initiatieven waar het volop in gelooft, maar het kreeg ook het zeer moeilijk te behalen EcoVadis label, wat volgens de jury niet zo evident is.

Genomineerd: Atos, LCL, NRB, Proximus

Wie brengt de technologische revolutie in de financiële sector? Zowel het publiek als de jury waren het meest overtuigd van Monizze. Het bedrijf is een geoliede machine die al enkele jaren haar meerwaarde aantoont en is daarom een overtuigende winnaar voor de jury. Al zijn er ook complimenten voor AiVidens, dat zich met AI toelegt op debiteurenbeheer. Genomineerd: AiVidens, Digiteal, iBanFirst, POM Amper vier jaar oud en al meer dan een miljard euro waardering, met 450 mensen aan boord en een immens groeitempo. Daarmee vliegt Deliverect als een raket omhoog om kassa's en maaltijdleveranciers met elkaar te connecteren. De jury merkt op dat ook de andere genomineerden die eer verdienen, maar het tempo van Deliverect valt moeilijk te evenaren. Genomineerd: Acceleran, Intigriti, Intracto Group, RoboVision Metamaze is nog relatief jong, maar kan al wel een waaier aan mooie klanten voorleggen. Het bedrijf legt zich toe op bedrijfsprocessen en doet dat met low code. De jury is ook enthousiast over Azalea Vision, maar vond het nog iets te vroeg om hen de hoogste ereplaats te geven. Genomineerd: Accurat, Azalea Vision, Digiteal, Sweepatic Destiny, sinds vorig jaar schrijft u DSTNY, verdient de award omdat het ambitieus blijft verder bouwen aan haar Europees verhaal met overnames en nieuwe integraties in een gestroomlijnde strategie. De jury heeft ook lof voor Orange, dat onder meer in de Haven van Antwerpen sterk op 5G inzet, maar heeft als puntje van kritiek dat de Belgische telecomsector niet enorm veel innovatie kende het afgelopen jaar. Al is dat deels om dezelfde reden dat u de afgelopen twee jaar een mondmasker moest dragen. Genomineerd: NTT, Orange, Proximus, Telenet Business Wie voorziet niet alleen waarde voor de juiste prijs, maar slaagt er bovendien in om sterke relaties op te bouwen met haar klanten? Dat is Cegeka. Het bedrijf kan klanten lange tijd aan zich binden, stapt in domeinen waar het vervolgens volop mee ontwikkelt en weet dat te koppelen aan non-stop groei en ambities in België en de rest van Europa. Genomineerd: Atos Belgium, Deloitte, Hexaware, Tata Consultancy Services LCL weet al jaren kwalitatief indruk te maken, maar het bedrijf beheert meer dan enkel het betonnen gebouw rond uw servers. LCL zet volop in op certificering en heeft sinds afgelopen zomer het eerste tier III datacenter van ons land. Tegelijk heeft het de ambitie om haar CO2-voetafdruk zo veel mogelijk te beperken. Dat maakt dat de jury met overtuiging voor het bedrijf van Laurens van Reijen kiest. Genomineerd: Atos, Inetum-Realdolmen, NRB, NTT Palo Alto heeft de laatste twee jaar grote stappen gezet en is intussen meer dan een pure firewall-aanbieder. De jury was onder meer gecharmeerd door de gebruiksvriendelijkheid in combinatie met AI en de cloud van het Prisma-verhaal. Kortom, een terechte innovator in de securitywereld. Genomineerd: Atos, Check Point Software, Fortinet, Orange Cyberdefense Microsoft is misschien een dinosaurus in leeftijd, toch weet deze T-Rex zijn tanden te zetten in uw kantoortoepassingen en die steeds beter te integreren met nieuwe functies en mogelijkheden. "Voor applicatie-innovatie steekt Microsoft er nog steeds met kop en schouders bovenuit," vat een jurylid het samen. Tegelijk durft het bestaande producten stopzetten of elders te integreren, waardoor het aanbod voortdurend evolueert. Genomineerd: OutSystems, Salesforce, ServiceNow, Veeam Als er één plaats grondig is veranderd de voorbije jaren, dan is het wel uw werkplek. De jury kiest massaal voor Awingu omdat het als Belgisch bedrijf intussen een stevige concurrent vormt voor grote jongens zoals VMware en Citrix. Dat verdient lof. Het bedrijf van Walter Van Uytven heeft een positieve cashflow, en bedient daarbij zowel grote organisaties als start-ups die snel willen schakelen. Genomineerd: ACA Group, Delaware, Dell Technologies, Xylos Tata Consultancy Services blijft de referentie als outsourcer, en hoewel de jury ook positief is over de andere genomineerden, valt op dat TCS niet alleen haar grote klanten blijft behouden, maar dat de verwachtingen van die klanten ook elk jaar meegroeien, een bewijs dat het bedrijf haar rol als externe innovator mooi invult. Genomineerd: Accenture, Atos, Inetum-Realdolmen, NRB De jury is kritisch in deze categorie. "We moesten hard zoeken naar innovatie, "laat één iemand zich ontvallen. Daarbij wel de nuance dat veel innovatie in deze branche een jaar of twee duurt, en dat die afgelopen twee jaren bijzonder woelig waren. De keuze gaat daarom naar Eurofiber, dat letterlijk de innovatie van morgen in de grond stopt, in nauwe relatie met de grote spelers in beide landsdelen. Niet altijd super sexy, maar wel broodnodig voor de digitale ervaring van de komende twintig jaar. Genomineerd: Cisco, Dell Technologies, HPE, Kyndryl Amon wist zich de laatste jaren om te vormen van een eerder executive recruiter naar een bredere speler. Het doet dat met een uitstekende aanpak met de juiste resultaten volgens de jury. Ook de lezersstemmen zijn van oordeel dat Amon Consultants de beste IT-rekruteerder op de markt is. Genomineerd: Ausy, Contraste Europe, Elmos, Talent-IT Ook hier zitten jury en publiek op één lijn. AE heeft in het middensegment een ijzersterke reputatie, maar weet ook grote bedrijven te bedienen. Het vernieuwd management werpt haar vruchten af en het bedrijf weet ook op HR-vlak een goede indruk na te laten. Soms heb je veel tekst nodig om een winnaar aan te duiden, in deze categorie volstaan twee letters. Genomineerd: ACA Group, Computerland, ConXion, NSI IT Software & Services In deze nieuwe categorie verdient de ACA Group als eerste de Data News Award voor het meest ecologisch verantwoorde bedrijf. Elke genomineerde mag trots zijn op haar inspanningen, maar ACA wist de jury het meest te overtuigen met wat het al doet, en niet alleen met wat het wil doen. Zo gaat tien procent van de omzet naar initiatieven waar het volop in gelooft, maar het kreeg ook het zeer moeilijk te behalen EcoVadis label, wat volgens de jury niet zo evident is. Genomineerd: Atos, LCL, NRB, Proximus