Dit zijn de veertien winnaars voor de Data News Awards for Excellence.

Met meer dan 1.100 was u, op het Data News Awards for Excellence gala. Bedrijfsleiders, ICT-prominenten, CIO's, leveranciers, fabrikanten, IT-servicebedrijven en hun klanten en topcontacten kwamen er te weten wie dit jaar met een felbegeerde Data News Award aan de haal gaat. Veertien awards hadden we klaar voor ondernemingen die het afgelopen jaar een sterke impact hadden op het ICT-ecosysteem en die er bovengemiddeld uitsprongen. Het gaat stuk voor stuk om ondernemingen die zich onderscheiden op het vlak van customer support, technologie, innovatie, impact op de markt, reputatie en lokale verankering binnen hun bedrijfssegment.

Ondernemingen kregen de kans om zichzelf te nomineren voor de longlist, die aangevuld werd door de redactie. Jullie, beste lezers, stemden vervolgens massaal via de website op jullie favorieten en brachten de lijst terug tot een top-3 in elke categorie. Daarna was het aan onze professionele jury om de uiteindelijke winnaar te bepalen. De vijftiende award is traditioneel die voor de ICT Personality of the Year: een prijs die uitsluitend door de redactie van Data News bepaald en toegekend wordt.

Lees ook: Daan De Wever is ICT Personality of the Year 2019

Dit zijn de winnende bedrijven in de 14 categorieën: