De awards die 15 winnaars gisteren naar huis meebrachten waren echte handgemaakte kunstwerkjes mét aandacht voor sustainability. Zo kwamen ze tot stand.

Voor deze kunstzinnige 'The Art of Networking' editie van de Data News Awards for Excellence hadden we graag awards die er nét iets anders dan de doorsnee awards uit zagen. Vigo Universal uit Wépion ging met die uitdaging aan de slag en kwam met een zeer gesmaakt ontwerp met een robotische arm en klaviertoetsen.

De trofeeën bestaan elk uit 21 stukken: allemaal handgemaakt of het resultaat van een 3D-printer op basis van tailor-made ontwerpen. Vigo koos voor drie kleuren: goud - traditioneel gelinkt aan awards -, 'gemetalliseerd' zilver - zoals vaak gebruikt in technologische producten - en blauw: in IT een vaakgebruikte kleur.

© Vigo

Ecologisch aspect

Voor de basis koos Vigo voor een luxueuze merantihout dat zwaar genoeg is om de trofee consistentie te geven, maar in een gerecycleerde houtsoort. Het plastic dat gebruikt wordt tijdens het 3D-printproces is PLA, een biologisch afbreekbaar plastic. De toetsen van het toetsenbord zijn gerecupereerde toetsen uit toetsenborden van de jaren '90. De klaviertoetsen op de piëdestal verwijzen naar de interactie tussen mens en machine.

© Vigo

Robotische arm

Voor het ontwerp van de robotische arm liet Vigo zich inspireren door Iron Man en de gekende lamp van Pixar waarmee elke Pixar-film start en eindigt. Het ruwe metalen oppervlak doet denken aan robots uit het science fiction-universum met films als Wall-e , Transformers, Terminator , Johnny 5 , Robocop enzovoort.

© Vigo

Om de arm niet te overbelasten en het werk in evenwicht te houden, werd nog een kleine chip toegevoegd om het elektronische aspect van de ICT-sector in herinnering te brengen. Een kleine chip, als basis van alle computercreaties zoals we die kennen. De arm van de robot houdt de laatste letter van het woord Data in zijn klauw en plaatst het op de basis. Deze actie symboliseert de voltooiing van een project. In dit geval: de overhandiging van de award aan de winnaar. 15 gelukkige winnaars van een Data News Award for Excellence kregen op die manier een uniek kunstwerk mee naar huis.

Voor deze kunstzinnige 'The Art of Networking' editie van de Data News Awards for Excellence hadden we graag awards die er nét iets anders dan de doorsnee awards uit zagen. Vigo Universal uit Wépion ging met die uitdaging aan de slag en kwam met een zeer gesmaakt ontwerp met een robotische arm en klaviertoetsen.De trofeeën bestaan elk uit 21 stukken: allemaal handgemaakt of het resultaat van een 3D-printer op basis van tailor-made ontwerpen. Vigo koos voor drie kleuren: goud - traditioneel gelinkt aan awards -, 'gemetalliseerd' zilver - zoals vaak gebruikt in technologische producten - en blauw: in IT een vaakgebruikte kleur.Voor de basis koos Vigo voor een luxueuze merantihout dat zwaar genoeg is om de trofee consistentie te geven, maar in een gerecycleerde houtsoort. Het plastic dat gebruikt wordt tijdens het 3D-printproces is PLA, een biologisch afbreekbaar plastic. De toetsen van het toetsenbord zijn gerecupereerde toetsen uit toetsenborden van de jaren '90. De klaviertoetsen op de piëdestal verwijzen naar de interactie tussen mens en machine.Voor het ontwerp van de robotische arm liet Vigo zich inspireren door Iron Man en de gekende lamp van Pixar waarmee elke Pixar-film start en eindigt. Het ruwe metalen oppervlak doet denken aan robots uit het science fiction-universum met films als Wall-e , Transformers, Terminator , Johnny 5 , Robocop enzovoort.Om de arm niet te overbelasten en het werk in evenwicht te houden, werd nog een kleine chip toegevoegd om het elektronische aspect van de ICT-sector in herinnering te brengen. Een kleine chip, als basis van alle computercreaties zoals we die kennen. De arm van de robot houdt de laatste letter van het woord Data in zijn klauw en plaatst het op de basis. Deze actie symboliseert de voltooiing van een project. In dit geval: de overhandiging van de award aan de winnaar. 15 gelukkige winnaars van een Data News Award for Excellence kregen op die manier een uniek kunstwerk mee naar huis.