Na een coronapauze zijn de Data News Awards weer helemaal terug in al hun glorie. Op 23 september wordt het ongetwijfeld hét ICT-feest van het jaar.

Na een virtuele uitreiking vorig jaar, zijn Data News en Roularta Media Group heel erg blij om te kunnen aankondigen dat we opnieuw een fysiek evenement mogen organiseren. Op 23 september vindt de 22ste editie van de Data News Awards for Excellence plaats in Brussels Expo op de Brusselse Heizel. Mét alle ingrediënten die u van ons gewend was om er een feestelijke avond van te maken: een grootste awardshow, een topdiner, én high-level networking. Na een noodgedwongen 'Stay Safe' editie vorig jaar, kiezen we nu voor het 'Stay Wild' thema. U helpt dat ongetwijfeld wel in te vullen?

Zet nu alvast de datum en locatie in uw agenda. De registratie opent pas vanaf 21 juni. Wil u op de hoogte blijven en een e-mail ontvangen van zodra u een plaatsje kan boeken? Laat dan hier even uw gegevens achter. Heel graag tot de 23ste september!

Nomineren kan nog tot 20 mei We gaan opnieuw 14 prestigieuze awards uitreiken in evenveel categorieën. Werkt u voor een bedrijf waarvan u denkt dat die een nominatie verdienen? Of bent u zo tevreden over een leverancier dat die volgens u zeker een plaats in één of meerdere categorieën verdient? Een bedrijf nomineren kan nog tot 20 mei via de Data News Awards website.

