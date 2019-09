Het bereik van Data News groeit sterk, zowel voor het papieren magazine en digitale editie als voor de website. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

Data News bereikt nu volgens het CIM in totaal 146.404 lezers via het papieren magazine, de digitale pdf-equivalent, de apps en de website: een indrukwekkende stijging van 39,8 procent. Al moeten we er eerlijkheidshalve wel aan toevoegen dat een deel van die stijging allicht toe te schrijven valt aan de nieuwe methodologie die het CIM sinds dit jaar hanteert.

Het totale lezersbereik van Data News steeg het afgelopen jaar met 39,8 procent

83.422 lezers sloegen het afgelopen jaar het Data News magazine open of lazen het magazine digitaal via de pdf-versie. Dat is een toename met 27,7 procent. De groei is nog sterker online: 49,1% meer surfers vonden de weg naar de Data News website op zoek naar nieuws en achtergrond uit de ICT-wereld. De dagelijkse nieuwsbrief is voor heel wat surfers een vast leesmoment geworden. Het lezerspubliek van Data News bestaat volgens de studie meer dan gemiddeld uit leidinggevenden en ICT-geïnteresseerden in managementfuncties. Data News is trouwens de enige ICT-publicatie die officieel gemeten wordt door het CIM en die een nationaal bereik heeft.

Ook de andere zakelijke bladen uit de Roularta-groep waartoe Data News behoort, doen het trouwens goed. Ons zusterblad Trends/Trends-Tendances noteert opnieuw een mooie stijging van 13%. De resultaten van het CIM-onderzoek, uitgevoerd door Ipsos, zijn een graadmeter voor reclame- en mediabureau's en gelden bij uitgeverijen ook als een leidraad voor de reclametarieven.