Op zoek naar een (nieuwe) ICT-leverancier? Voortaan kan u die makkelijk en gratis online terugvinden via onze vernieuwde ICT Guide database.

Traditioneel publiceert Data News in de ICT Guide special die abonnees vandaag in de bus vinden een overzicht van ICT-leveranciers en hun expertise in software, hardware en services. Het onderliggende online systeem werd de afgelopen maanden aangepakt en vervangen door een nieuwe, performantere oplossing. De vernieuwde online ICT Guide laat u eenvoudig toe om ICT-leveranciers (vendors, distributeurs en resellers) op te zoeken op basis van de criteria die u zelf ingeeft.

Voortaan zijn alle bedrijven in de database ook gekoppeld aan die van onze partner Trends Top om er een nog beter werkinstrument van te maken. Zo kan u eenvoudig doorklikken om naast de expertise van een bedrijf ook de zakelijke en financiële gegevens op te vragen zoals directieleden, omzetcijfers of de sociale balans. Eén keer per jaar brengt Trends Top ook de ICT Top 1.000 uit die meegestuurd wordt met Data News.

De nieuwe ICT Guide database is een dynamisch instrument. Bedrijven kunnen er op elk moment zelf hun gegevens controleren, bijwerken en up-to-date houden. De bedoeling is om in de toekomst ook regelmatig de verschillende categorieën en onderverdelingen bij te werken in functie van de marktevolutie. Staat uw bedrijf nog niet in de ICT Guide database? Onder het tabblad 'Registrations' kan u altijd uw bedrijf toevoegen. Bij problemen of vragen kan u ook terecht op dnguides@datanews.be