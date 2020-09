De jobbeurs Match IT van Data News en Data News Jobs vindt dit jaar voor het eerst helemaal digitaal plaats. Op 9 oktober kan u vanuit uw kot een nieuwe of eerste ICT-uitdaging te pakken krijgen.

Uw toekomstige werkgever ontmoeten vanuit uw comfortabele en veilige thuisomgeving? Dat kan op 9 oktober. Data News organiseert dan voor de allereerste keer een digitale editie van de IT-jobbeurs Match IT. Met de jobbeurs Match IT speelt Data News al enkele jaren in op het grote tekort aan ICT-werkkrachten in ons land.

Die 9de oktober openen we om 10 uur de deuren van de virtuele beursvloer. Tot 18 uur kan u de beursvloer virtueel doorwandelen en kennis maken met mogelijke werkgevers. Volledig digitaal: dat heeft uiteraard ook voordelen, want u kiest zelf wanneer u even tijd vindt om een kijkje te gaan nemen én u bespaart een verplaatsing. Het laat u ook toe om uitgebreid de tijd te nemen om de werkomgeving van kandidaat-werkgevers goed in te schatten en ongestoord de nodige achtergrondinformatie te verzamelen.

Een bezoekje aan de virtuele jobbeurs en de standhouders is uiteraard volledig gratis. Maar registreren is wel noodzakelijk. Dat kan vanaf nu al: zo kan u zelf uw profiel aanmaken en uw curriculum vitae alvast opladen. Kwestie van op 9 oktober goed voorbereid te zijn. We wensen u alvast veel succes in uw zoektocht naar een eerste of nieuwe ICT-uitdaging en zien u graag op 9 oktober, vanuit uw eigen kot.

