Als gevolg van de coronamaatregelen organiseert Data News dit jaar geen fysiek evenement rond de prestigieuze Data News Awards for Excellence. Maar volgende week kan u wel live meekijken wie er eentje in de wacht sleept én wie ICT Personality of the Year wordt.

De 21ste editie van de Data News Awards for Excellence vindt dit jaar in tegenstelling tot de afgelopen jaren niét plaats in aanwezigheid van meer dan 1.000 gasten. Naar een reden hoeft u uiteraard niet ver te zoeken: covid-19. Of hoe het voorziene 'Stay Wild' thema voor het evenement noodgedwongen omgevormd werd tot 'Stay Safe'. Maar dat betekent niét dat we geen oververdiende finalisten en winnaars hebben in de 14 verschillende categorieën.

Dagelijkse livestream op datanews.be

Die finalisten en winnaars maken we vanaf volgende week maandag bekend in een korte dagelijkse livevideo op onze website www.datanews.be, telkens om 12u30: ideaal voer voor uw lunchpauze. We starten op 21 september en sluiten de reeks af op 28 september met de bekendmaking van de ICT Personality of the Year.

Het uitzendschema

Geen tijd om alles te volgen? Dit is hoe het programma voor volgende week er uit ziet. Op onze website kan u alles uiteraard nalezen en herbekijken.

Maandag 21 september - 12:30 tot 13:00

Inleiding door hosts Kristof Van der Stadt (Hoofdredacteur Data News) en Carole Santens (Media expert Data News & ICT)

Bekendmaking categorie 1: Belgian Startup Company of the Year

Bekendmaking categorie 2: Belgian Scaleup Company of the Year

Dinsdag 22 september - 12:30 tot 13:00

Bekendmaking categorie 3: Enterprise Application Innovator of the Year

Bekendmaking categorie 4: Hardware Innovator of the Year

Bekendmaking categorie 5: Infrastructure Innovator of the Year

Woensdag 23 september - 12:30 tot 13:00

Bekendmaking categorie 6: Artificial Intelligence Innovator of the Year

Bekendmaking categorie 7: IoT Innovator of the Year

Bekendmaking categorie 8: Cybersecurity Innovator of the Year

Donderdag 24 september - 12:30 tot 13:00

Bekendmaking categorie 9: Telecom & Connectivity Company of the Year

Bekendmaking categorie 10: Mobile Innovator of the Year

Bekendmaking categorie 11: Customer Centric IT Company of the Year

Vrijdag 25 september - 12:30 tot 13:00

Bekendmaking categorie 12: HR & Sourcing Services Company of the Year

Bekendmaking categorie 13: IT Services Company of the Year (Small & Medium)

Bekendmaking categorie 14: IT Services Company of the Year (Large)

Zaterdag 26 september: wrap-up van de 14 winnaars in de newsletter

Maandag 28 september - 12:30 tot 13:00

Inleiding door hosts Kristof Van der Stadt (Hoofdredacteur Data News) en Carole Santens (Media expert Data News & ICT)

Bekendmaking ICT Personality of the Year 2020

Interview ICT Personality of the Year 2020

Meer informatie over de Data News Awards for Excellence vindt u op www.datanewsawards.be

