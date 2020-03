De jobbeurs Match IT en de Comedy Night die Data News op 2 april in petto had, worden verplaatst naar een nog later te bepalen datum.

De jobbeurs Match IT, en het Comedy Night networking event gaan niet door op de geplande datum van 2 april. Dat heeft het Data News team en de eventorganisatie van uitgeverij Roularta donderdag beslist. Dat doen we met spijt in het hart, maar de huidige situatie rond het coronavirus liet geen andere keuze toe. De gisterenavond aangekondigde maatregelen van de federale overheid bevestigen dit.

We proberen nu zo snel mogelijk een nieuwe datum naar voor te schuiven. Wie al geregistreerd is voor deze evenementen hoeft geen actie te ondernemen: van zodra we een nieuwe datum hebben wordt iedereen daar van op de hoogte gebracht. We wensen de bezoekers, standhouders, partners en sponsors te bedanken voor hun begrip rond deze uitzonderlijke omstandigheden. Voor verdere vragen rond deze evenementen kan u terecht bij cedric.noens@roularta.be

Data News organiseert op 28 mei ook de Data News Awards for Excellence. Dat evenement gaat vooralsnog gewoon op de geplande datum door, maar uiteraard blijven we de situatie op de voet volgen. We zullen de formele aanbevelingen van de overheid volgen om de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en event-partners te kunnen garanderen, en waar nodig bijsturen.

De jobbeurs Match IT, en het Comedy Night networking event gaan niet door op de geplande datum van 2 april. Dat heeft het Data News team en de eventorganisatie van uitgeverij Roularta donderdag beslist. Dat doen we met spijt in het hart, maar de huidige situatie rond het coronavirus liet geen andere keuze toe. De gisterenavond aangekondigde maatregelen van de federale overheid bevestigen dit.We proberen nu zo snel mogelijk een nieuwe datum naar voor te schuiven. Wie al geregistreerd is voor deze evenementen hoeft geen actie te ondernemen: van zodra we een nieuwe datum hebben wordt iedereen daar van op de hoogte gebracht. We wensen de bezoekers, standhouders, partners en sponsors te bedanken voor hun begrip rond deze uitzonderlijke omstandigheden. Voor verdere vragen rond deze evenementen kan u terecht bij cedric.noens@roularta.beData News organiseert op 28 mei ook de Data News Awards for Excellence. Dat evenement gaat vooralsnog gewoon op de geplande datum door, maar uiteraard blijven we de situatie op de voet volgen. We zullen de formele aanbevelingen van de overheid volgen om de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en event-partners te kunnen garanderen, en waar nodig bijsturen.