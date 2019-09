Vandaag, veertig jaar geleden, rolde de allereerste editie van Data News van de persen. Aangezien driekwart van de huidige redactie toen nog niet eens geboren was, gingen we grasduinen in de archieven.

25 september 1979 is de dag waarop uw favoriet ICT-vakblad, met de toen veelzeggende ondertitel 'tijdschrift voor informatica', het levenslicht zag. In dat eerste nummer lezen we dat Pascal een nieuwe programmeertaal was. "De taal van de toekomst?", luidde toen de titel. Nog een opmerkelijke titel: "De chip: begin of einde van het informatietijdperk?"

In 1980 vonden we, naar aanleiding van een enquête, de orakelende kop: "de weerstand tegen de computer gaat verminderen". Dat is alvast correct gebleken. Naarmate de 'personal computer' opgang maakt, werd hij meer toegankelijk voor een breder publiek. "Hoe de eerste stap zetten" was een handleiding voor al wie overwoog om met informatica te starten in hun werkomgeving. Of een editie later: "hoe moet ik mij een computer aanschaffen en wat gaat dat kosten?"

Later ging het in Data News minder over hardware, maar meer over connectiviteit die kwam opzetten en was het een en al software dat de klok sloeg. De strijd rond OS/2 (IBM vs Microsoft) bijvoorbeeld, of de opkomst van e-mail - in september 1992 adverteert Wordperfect nog over 'elektronische communicatie die nu ook mogelijk wordt'. Dat had ook impact op Data News zelf, waar werk gemaakt werd van een website. Maar voor er sprake was van een nieuwsbrief via e-mail, was er nog de 'data flash'. Zo kon je bellen naar een (duur) 077-betaalnummer om een update van het IT-nieuws te horen.

Toch is er soms niét veel veranderd in veertig jaar. Deze zin uit het allereerste editoriaal bijvoorbeeld: "Data News zal dossiers publiceren over grote thema's die een brede waaier van lezers kunnen interesseren. Zo bijvoorbeeld de automatisering in de financiële sector, de computerbeheerssystemen, de software en de programmering, de datatransmissie, de robotiek, de industriële automatisering en de persoonlijke computers." De technologie, tijdsgeest én terminologie is uiteraard geëvolueerd, maar het zijn wel onderwerpen die Data News nog steeds belicht.