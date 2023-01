Het lek dateert van 2019, maar nu is pas duidelijk hoeveel gegevens er op straat liggen.

De gegevens van 229 miljoen gebruikers van muziekstreamingdienst Deezer zijn gelekt. Dat meldt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van de database Have I Been Pwned. De data zou al in 2019 zijn gestolen via een derde partij, die de gegevens voor Deezer verwerkte. Die dataset verscheen in november vorig jaar online, waarna Deezer aan de bel trok. Toen was echter niet duidelijk hoeveel gegevens zijn uitgelekt. Hunt meldt nu dat de uitgelekte gegevens onder meer namen, geslacht, geboortedata en de geografische locatie van 229 miljoen gebruikers omvatten, evenals hun e-mailadres, IP-adres en gebruikersnaam.

Via Have I Been Pwned kan je controleren of jouw accounts voorkomen in uitgelekte datasets van de vele lekken de voorbije jaren. Als ze in de database voorkomen, is het uiteraard zaak om je wachtwoorden te vervangen. Met de nieuwste dataset van Deezer zitten er nu meer dan 12 miljard gegevens in de database, zo meldt Hunt nog.

In samenwerking met Dutch IT Channel

