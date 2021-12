De gegevens van zo'n 637.000 Albanezen liggen op straat. Het datalek treft bijna een kwart van de Albanese bevolking. Dit melden diverse media, waaronder het Albanese Exit.al en Euractiv.

Op internet is een Excel-bestand verschenen dat onder meer via WhatsApp wordt gedeeld. Het bevat ID-nummers van burgers, salarisinformatie, functies en gegevens over werkgevers. De data zijn vermoedelijk afkomstig van de Albanese belastingdienst.

Tweede lek in jaar tijd

Het gaat om het tweede omvangrijke datalek in Albanië in een jaar tijd. In april lekten gegevens van zo'n 910.000 Albanezen uit. Die data waren naar verluidt gestolen bij de persoonsregistratie van het land.

Het recentste datalek wordt momenteel onderzocht door de openbaar aanklager. De focus ligt daarbij op de authenticiteit en de bron van de informatie.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

Op internet is een Excel-bestand verschenen dat onder meer via WhatsApp wordt gedeeld. Het bevat ID-nummers van burgers, salarisinformatie, functies en gegevens over werkgevers. De data zijn vermoedelijk afkomstig van de Albanese belastingdienst.Het gaat om het tweede omvangrijke datalek in Albanië in een jaar tijd. In april lekten gegevens van zo'n 910.000 Albanezen uit. Die data waren naar verluidt gestolen bij de persoonsregistratie van het land.Het recentste datalek wordt momenteel onderzocht door de openbaar aanklager. De focus ligt daarbij op de authenticiteit en de bron van de informatie.In samenwerking met Dutch IT-channel.