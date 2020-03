Een toeleverancier van Boeing, Lockheed Martin, SpaceX en Tesla is getroffen door een datalek. Het gaat om het Amerikaanse bedrijf Visser Precision, dat op maat gemaakte onderdelen produceert voor klanten. Een deel van de ontvreemde gegevens is door de aanvallers online gepubliceerd.

Website TechCrunch meldt dat Visser Precision het datalek erkent. De aanvallers wisten toegang te krijgen tot verschillende gevoelige gegevens en waren in staat om de data te kopiëren. Tot de informatie die door de hackers online is geplaatste, behoren onder meer geheimhoudingsovereenkomsten met klanten als Tesla en SpaceX. Ook maken onderzoekers melding van een schematische weergave van een raketantenne van Lockheed Martin.

Visser Precision is naar eigen zeggen wel volledig operationeel. Om wat voor cyberaanval het precies gaat laat het bedrijf in het midden. Beveiligingsonderzoekers vermoeden echter dat het bedrijf is getroffen door de DoppelPaymer-ransomware. Deze gijzelsoftware zet gegevens niet alleen klem, maar stuurt de data ook door naar de aanvallers.

Tesla, SpaceX en Boeing hebben nog niet officieel gereageerd op het nieuws. Een woordvoerder van Lockheed Martin meldt op de hoogte te zijn van de situatie bij Visser Precision. Het bedrijf zegt de standaard procedures te volgen die in werking treden na potentiële cyberincidenten in zijn toeleveranciersketen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel

