Databasefout legde informaticasysteem Bpost stil

De kantoren van Bpost moesten het maandag vrijwel de hele dag stellen zonder Poststation, een belangrijke applicatie die nodig is voor verschillende transacties in het postkantoor. Daardoor waren bepaalde diensten, zoals geld storten, niet mogelijk of namen ze veel meer tijd in beslag omdat er werd teruggegaan naar manuele procedures.

Het probleem raakte rond 17 uur opgelost. "De postpunten en kantoren die op dat moment nog open waren, zijn toen volledig operationeel gegaan. Vanmorgen hebben we om 9.30 uur het volledige netwerk opgestart en iedereen is weer operationeel," zegt Bpost woordvoerster Barbara Van Speybroeck aan Data News. Het bedrijf blijft alles wel nauw opvolgen.

De oorzaak van de problemen ligt volgens Bpost bij een index die fout zat in de database. Volgens het bedrijf gaat het volledig om een interne aangelegenheid en is er geen sprake van een cyberaanval of hackpoging.