De Antwerpse start-up Marple haalt 500.000 euro op in zijn tweede investeringsronde.

Marple maakt software die het ingenieurs mogelijk moet maken om sneller data te verwerken en analyseren. 'We zetten daarbij onder andere in op het snel en vlekkeloos omzetten van grote bestanden meetdata in glasheldere grafieken,' zegt Matthias Baert, een van de oprichters van Marple, in een persbericht. Om dat te doen focust de software zich op het combineren van databeheer, data-visualisatie en het verwerken van big data.

Het gaat om een tweede investeringsronde. Eerder investeerde imec al in het bedrijf via zijn istart-incubatieprogramma. Ook deze keer neemt imec deel aan de kapitaalsronde, samen met Vlaio en een reeks privé-investeerders. Het bedrijf bestaat sinds 2020 en heeft ondertussen klanten in België, Nederland en Duitsland. Met het geld wil Marple zijn team uitbreiden met zowel ingenieurs als verkopers. Die moeten de bestaande markt verder uitbouwen, al staan ook nieuwe landen op de wishlist. 'Ook in bijvoorbeeld Scandinavische landen merken we dat de markt groot is', aldus co-founder Nero Vanbiervliet.

