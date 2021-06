Het in security en datamanagement gespecialiseerde Cranium opent een nieuw kantoor in Hasselt. De vestiging op de Corda Campus, waar verschillende start-ups en scale-ups gevestigd zijn, is alweer de zesde locatie voor het bedrijf.

Naast de Belgische hoofdzetel in Zaventem heeft Cranium kantoren in Nederland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Met de nieuwe vestiging in Hasselt wil de databeschermingsspecialist zich richten op een verdere internationale uitbreiding naar de Euregio Maas-Rijn. Tegelijkertijd overbrugt het bedrijf zo ook de afstand tussen zowel oude als nieuwe Belgische, Nederlandse en Duitse klanten.

Business-communities

'De nabijheid van onze klanten is zeer belangrijk voor ons. De Corda Campus is bovendien een plaats waar echte business-communities ontstaan die elkaar ondersteunen en helpen ontwikkelen', zegt Geoffrey Ceunen (tweede van rechts op de foto), Business Development Manager bij Cranium en drijvende kracht achter het Limburgse kantoor.

Cranium richt zich op diverse doelgroepen, waaronder financiële instellingen, de gezondheidszorg, onderzoeks- en technologiebedrijven maar ook de publieke sector, retail en telecom. Het bedrijf groeide sinds de oprichting in 2016 uit tot een team van meer dan 75 juristen en gespecialiseerde IT-profielen. Samen werkten ze aan ruim duizend projecten voor ongeveer zeshonderd internationale klanten.

