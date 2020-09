Het Herentalse TeRoCo, gespecialiseerd in de opleiding en implementatie van databots, zal zijn diensten binnenkort ook in Frankrijk gaan aanbieden.

Met de opening van een fysiek kantoor in Rijsel wil TeRoCo een nauwer contact onderhouden met de Franse klanten van het bedrijf. 'We willen ons definitief lostrekken uit de Vlaamse klei. Frankrijk is een gigantische markt waar we veel opportuniteiten zien', vertelt Pascal Kemps, mede-oprichter van TeRoCo.Het bedrijf is een pionier op het gebied van databots, virtuele assistenten die repetitieve taken kunnen overnemen en zo toelaten om systemen te automatiseren en zich met elkaar te integreren. Op de Franse markt zal TeRoCo zich voornamelijk richten op de sectoren waar het al vertrouwd mee is, zoals logistiek, marketing, de zorgsector en het verzekeringswezen.