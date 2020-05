Databricks, gespecialiseerd in AI en data-analytics, introduceert de Databricks University Alliance. Het opleidingsprogramma wordt kosteloos aan onderwijsinstituten aangeboden en is bedoeld om studenten vertrouwd te maken met online tools en cloudplatformen voor datawetenschappen en machine learning.

De leerstof van de University Alliance moet er volgens Databricks voor zorgen dat studenten binnen datateams in staat zijn om de innovatie te bevorderen, en dat meteen vanaf het moment dat zij de arbeidsmarkt betreden. 'Ons doel is dat datawetenschappers, ingenieurs en analisten in publieke cloudomgevingen kunnen werken met datasets op industriële schaal', zegt Matei Zaharia, chief technologist bij Databricks.

Toenemende vraag

Data-analyse wordt steeds intensiever toegepast en de technologie wordt elk jaar geavanceerder. Hierdoor neemt ook de vraag naar datawetenschappers, engineers en analisten toe. De afgelopen vijf jaar is het aantal Google-zoekopdrachten naar 'datawetenschap' verviervoudigd en rangschikt vacaturesite Glassdoor het beroep datawetenschapper steevast in de top tien van beste banen in de VS.

Meer informatie over de Databricks University Alliance is te vinden op deze website.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

