DataCamp haalt 25 miljoen dollar op

De financieringsronde wordt volgens Venturebeat geleid door Spectrum Equity. Ook Accomplice (dat eerder al investeerde) en Arthur Ventures leggen geld op tafel.

DataCamp is een online leerplatform voor programmeertalen. De eerste lessen zijn gratis, de meer gevorderde cursussen zijn tegen betaling. Met de kapitaalinjectie wil DataCamp wereldwijd verder uitbreiden, haar aanbod uitbreiden en de leerervaring verbeteren.

DataCamp heeft kantoren in Leuven, Londen en New York. In 2015 nam het deel aan het TechStars-programma waarna het een investering van 1 miljoen dollar kon ophalen. In juli 2017 volgde nog een kapitaalronde van 4 miljoen dollar.