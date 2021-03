In Antwerpen staat binnenkort het eerste tier IV datacenter van ons land. Met die klassering biedt het de hoogste vorm van beveiliging bij een incident.

Datacenters worden geklasseerd volgens 'tier', hoe hoger het cijfer, hoe meer voorzieningen er zijn om problemen te voorkomen. Denk daarbij aan ontdubbelde verbindingen voor stroom of netwerk, brandveiligheid, noodstroom en andere maatregelen die maken dat de servers bij een incident blijven draaien.

Datacenter United pakt voor haar nieuw datacenter in Antwerpen uit met een Tier IV certificaat van het Uptime Institute. Op dit moment slaat dat vooral op het ontwerp van het gebouw. Tegen de zomer is het gebouw operationeel waardoor er tegen september ook een goedkeuring moet zijn voor het gebouw zelf. Het datacenter heeft een oppervlakte van 1850 vierkante meter, met 1350 m² als effectieve ruimte (dus zonder de elektrische ruimtes of de ruimte waar de verbindingen worden gelegd).

'Het verschil met tier III is vooral fouttolerantie', zegt Friso Haringsma, oprichter en CEO van Datacenter United aan Data News. 'Bij tier IV loopt alles geautomatiseerd waardoor er bij een incident geen interventie nodig is om de redundantie te verzekeren.'

Datacenter United is nog maar het tweede datacenter in ons land dat een certificering van het Uptime Institute krijgt. Enkel LCL heeft al even een 'Tier III Certification of Design' voor haar datacenter in Aalst.

Veel in Luxemburg, geen in Duitsland

In Nederland zijn momenteel twee tier IV datacenters, beiden van KPN in Eindhoven. Frankrijk heeft er zes en Luxemburg tien. Duitsland telt geen tier IV.

Al moeten we nuanceren dat dit enkel slaat op certificeringen door Uptime, in praktijk claimen wel meer spelers in die landen wel dat hun datacenters tier IV zijn.

