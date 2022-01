Datacenter United heeft Bart Stevens aangesteld als Chief Information Officer. Hij zal bij de Belgische aanbieder van datacenterdiensten op technisch en structureel vlak de lijnen van de groep gaan uittekenen.

Stevens komt over van Digital Realty, het vroegere Interxion. 'Voor mij begint een degelijke structuur met goed opgeleide mensen', stelt hij. 'Daarom zal ik bij Datacenter United veel aandacht besteden aan opleidingen, coaching en direct contact met de medewerkers. Enkel op die manier kunnen we op kwalitatief, technisch en structureel vlak snel stappen zetten.'

Groeistrategie

Datacenter United laat verder weten dat twee van zijn medewerkers, Jo van den Langenbergh en Brodie Jones, zopas het ATS-certificaat (Accredited Tier Specialist) van het Uptime Institute hebben ontvangen.

'Het aantrekken van nieuwe mensen en het uitbreiden van de kwalificaties van onze bestaande medewerkers, passen perfect in onze groeistrategie', stelt managing director Friso Haringsma. 'Hier overheerst het gevoel dat we de inleidingsfase achter de rug hebben en dat we nu volop aan ons eigen verhaal beginnen te schrijven. Er zitten de komende weken dan ook nog een aantal nieuwe aankondigingen in de pijplijn.'

