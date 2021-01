DataCore Software, gespecialiseerd in software-defined storage, heeft Caringo overgenomen. Dit stelt het bedrijf voortaan in staat om storage-oplossingen voor block, file en object aan te bieden van één enkele leverancier.

Caringo, opgericht in 2005, is een pionier in de object storage-markt. Hun belangrijkste product, Swarm, biedt een basis voor hyperscale data storage met toegang en analyse op een petabyte-schaal. De software-defined oplossingen van het bedrijf worden wereldwijd gebruikt door organisaties als BT Television, het Department of Defense, Disney Streaming Services, National Institutes of Health (NIH) en Argonne National Labs.

DataCore One-visie

De overname van Caringo sluit ook aan bij de DataCore One-visie, zo klinkt het. Daarmee bedoelt het bedrijf de kracht van software-defined storage om silo's te doorbreken, hardware-afhankelijkheden weg te nemen en eenheid te creëren in de storage-industrie, waardoor IT de storage eenvoudiger kan beheren.

DataCore beschouwt de productlijn van Caringo als een belangrijke aanvulling op het eigen software-defined storage-portfolio. Dat omvat onder meer de vFilO software: een next-gen gedistribueerde file en object storage-virtualisatietechnologie die is ontworpen om bedrijven te helpen bij het organiseren, optimaliseren en beheren van grote volumes data die zich zowel on-premises als in de cloud bevinden.

Sterk jaar

Het nieuws van de overname komt er na een sterk 2020 voor DataCore. Het bedrijf kreeg er meer dan honderd nieuwe klanten per kwartaal bij en groeide met dubbele cijfers (op jaarbasis) in verkochte capaciteit en klantuitbreiding in het vierde kwartaal. DataCore wierf het afgelopen jaar ook meerdere managers aan, waaronder Kevin Thimble (chief financial officer) en Geoff Danheiser (chief people officer).

