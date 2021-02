De firma Datadog, ontwikkelaar van een monitoring- en analyticsplatform, neemt voor een onbekend bedrag Timber Technologies over. Dat is het bedrijf achter Vector, een platform om logboeken, metrische gegevens en data van on-premise en cloudomgevingen te verzamelen en transformeren.

Met de toevoeging van de Vector-toepassingen wil Datadog zijn klanten nog meer controle geven over hoe hun observatiegegevens worden opgeslagen, verrijkt en gedistribueerd, zodat ze op een kostenefficiënte manier datapijplijnen kunnen bouwen.

Lappendeken

Deze observatiegegevens zijn volgens Datadog cruciaal voor het monitoren van applicaties. Traditionele pijplijnen omvatten vaak echter honderden legacy- en cloudobservatietools, wat het voor gebruikers 'onmogelijk maakt om gevoelige gegevensstromen op een efficiënte manier te verwerken', klinkt het.

'Vector van Timber Technologies zorgt voor meer controle over hoe gegevens door de pijplijn stromen, waardoor de klant compliance issues kan aanpakken, kosten kan beheersen en vendor lock-in kan voorkomen. Zo hoeven bedrijven niet te vertrouwen op een lappendeken van tools om volledig inzicht in hun systemen te krijgen', aldus de twee partners. '

In samenwerking met Dutch IT-channel.

