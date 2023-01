Els Bellens is redactrice bij Data News.

Het reparatiebedrijf LetMeRepair meldt dat er namen, telefoonnummers en adressen van klanten werden gestolen die hun producten lieten repareren bij Servilux.

Het zou gaan om een ransomware-aanval op de servers van Servilux, een bedrijf dat LetMeRepair vorige maand overnam, zo schrijft het in een mededeling die eerst werd opgemerkt door Tweakers. De aanval legde de kantoren van Servilux in Hasselt tussen 26 december en 4 januari plat en werd aangekondigd met een losgeldbrief van 'vice society'.

Bij de aanval werden gegevens gestolen van Servilux-klanten, die ook online werden gepubliceerd. Het gaat om namen, telefoonnummers en adressen van mensen die onlangs hun gsm hebben laten repareren. Servilux repareert elektronica in Nederland, België en Luxemburg die onder Samsung-garantie valt. Klanten zouden door het bedrijf zelf worden gecontacteerd, ook de politiediensten zijn ingeschakeld.

