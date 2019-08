Uitgerekend een bedrijf dat computersystemen beveiligt tegen aanvallen, is daar zelf slachtoffer van geworden. Onbekenden zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse Imperva.

Hackers hebben gegevens over een onbekend aantal klanten gestolen. Het gaat onder meer om e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden.

Imperva scant het verkeer dat naar een site komt en zoekt naar verdacht gedrag. Dat kan worden weggeleid, zodat ddos-aanvallen kunnen worden afgeslagen. Het bedrijf kreeg vorige week een tip binnen over het lek. Het is niet duidelijk hoelang de inbrekers al binnen waren en of de informatie is misbruikt. Alle gebruikers moeten een nieuw wachtwoord instellen.