Door een datalek bij een bonusprogramma van Mastercard in Duitsland zijn lijsten met volledige nummers van creditcards op straat komen te liggen. Dat heeft de Amerikaanse creditcardmaatschappij laten weten aan klanten wier betaalpassen mogelijk door het lek getroffen zijn.

Eerder werd al bekend dat lijsten met namen, e-mailadressen, telefoonnummers en adressen van deelnemers aan het bonusprogramma Priceless Specials op internet waren opgedoken. In dezelfde lijsten stonden de eerste twee en laatste vier cijfers van de betaalkaarten. In de lijsten stonden meer dan 89.000 ingevoerde gegevens, maar het is nog niet duidelijk of ook zoveel klanten getroffen zijn.

Volgens Mastercard is het lek ontstaan door een "veiligheidsprobleem" bij een externe dienstverlener die het klantenprogramma beheert. Aankopen doen met de gelekte gegevens lijkt vooralsnog niet mogelijk, omdat daarvoor ook de verloopdatum van een creditcard nodig is.