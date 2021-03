In Nederland zijn mogelijk de persoonsgegevens van 18.000 personen met een buitenlands diploma gelekt. Dat zegt minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven. Ze kan niet uitsluiten dat er misbruik is gemaakt van de data, hoewel daar nog geen aanwijzingen voor zijn.

Buitenlanders die in Nederland op zoek gaan naar een baan, kunnen van de organisatie Nuffic een beoordeling krijgen van wat hun diploma waard is op de arbeidsmarkt. Het aanvraagsysteem dat Nuffic gebruikt, werd getest door ongeveer zestig softwareontwikkelaars in Servië. Dat land is geen onderdeel van de Europese Unie, waardoor er strengere privacyregels gelden voor de data. Maar een programma dat de data anoniem moest maken, werkte niet. Het is nog niet bekend waarom.

Mogelijk misbruik

Het lek werd op 9 februari ontdekt. Toen bleek dat de gegevens al sinds 11 augustus vorig jaar in te zien waren door de ontwikkelaars. Intussen zijn alle persoonsgegevens uit de testomgeving gewist. De slachtoffers van het lek zijn op de hoogte gesteld. Zij kunnen met vragen terecht bij een helpdesk.

Onderzoek naar mogelijk misbruik loopt nog en het lek is tevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

