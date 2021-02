De gegevens van ongeveer vijfduizend klanten zijn gestolen. Daaronder zitten mogelijk ook Belgische gegevens.

Allekabels is een Nederlandse webshop die ook in België als Allekabels.be actief is. In een mail naar klanten, die Tweakers kon inkijken, waarschuwt het bedrijf dat de gegevens van zo'n vijfduizend klanten zijn gestolen.

Het lijkt niet om een hack van buitenaf te gaan. Het bedrijf zegt dat het om een medewerker ging die mogelijk de gegevens heeft ontvreemd terwijl hij of zij van thuis uit werkte. Er is ook melding gedaan bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuw systeem op komst

Tweakers merkt op dat er sinds vorige week data circuleert van Allekabels. Zo ontvingen lezers van de site mails op adressen die enkel voor die webshop werden gebruikt. Of de twee gelinkt zijn is echter niet duidelijk.

Data News nam contact op met Allekabels. Het bedrijf was al even op zoek naar de oorzaak van een datalek en merkte op dat één medewerker bijzonder veel klantendata had opgevraagd. Hij had daarbij toegang tot een dataset van 4.945 records. Slechts een minderheid daarvan zou om Belgische klanten gaan.

De medewerker kon namen, postadressen, e-mailadressen en in sommige gevallen (indien opgegeven) telefoonnummers en geboortedatums inkijken. Wachtwoorden, betaalgegevens of ordergegevens waren niet toegankelijk.

Allekabels benadrukt wel dat het intussen werk heeft gemaakt van een nieuw systeem dat binnenkort wordt uitgerold. Daarbij is het nog wel mogelijk voor medewerkers om op basis van een e-mailadres een ordernummer of bestelling op te vragen. Maar daarbij krijgt een medewerker geen klantgegevens meer te zien. Dat moet voorkomen dat in de toekomst klantgegevens worden misbruikt.

Allekabels is een Nederlandse webshop die ook in België als Allekabels.be actief is. In een mail naar klanten, die Tweakers kon inkijken, waarschuwt het bedrijf dat de gegevens van zo'n vijfduizend klanten zijn gestolen.Het lijkt niet om een hack van buitenaf te gaan. Het bedrijf zegt dat het om een medewerker ging die mogelijk de gegevens heeft ontvreemd terwijl hij of zij van thuis uit werkte. Er is ook melding gedaan bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.Tweakers merkt op dat er sinds vorige week data circuleert van Allekabels. Zo ontvingen lezers van de site mails op adressen die enkel voor die webshop werden gebruikt. Of de twee gelinkt zijn is echter niet duidelijk.Data News nam contact op met Allekabels. Het bedrijf was al even op zoek naar de oorzaak van een datalek en merkte op dat één medewerker bijzonder veel klantendata had opgevraagd. Hij had daarbij toegang tot een dataset van 4.945 records. Slechts een minderheid daarvan zou om Belgische klanten gaan.De medewerker kon namen, postadressen, e-mailadressen en in sommige gevallen (indien opgegeven) telefoonnummers en geboortedatums inkijken. Wachtwoorden, betaalgegevens of ordergegevens waren niet toegankelijk.Allekabels benadrukt wel dat het intussen werk heeft gemaakt van een nieuw systeem dat binnenkort wordt uitgerold. Daarbij is het nog wel mogelijk voor medewerkers om op basis van een e-mailadres een ordernummer of bestelling op te vragen. Maar daarbij krijgt een medewerker geen klantgegevens meer te zien. Dat moet voorkomen dat in de toekomst klantgegevens worden misbruikt.