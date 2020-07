Webwinkel bol.com kampte enige weken met een datalek waardoor de adressen van zo'n 9.000 particuliere verkopers van boeken en andere tweedehandsspullen tijdelijk voor iedereen zichtbaar waren.

Het bedrijf heeft het nieuws bevestigd na eerdere berichtgeving door het Nederlandse RTL Nieuws. Het lek is inmiddels gedicht.

Normaal gesproken zouden de adresgegevens alleen zichtbaar zijn als iemand daadwerkelijk iets koopt bij de verkoper. Via bol.com kunnen namelijk ook tweedehandsspullen worden verhandeld, waarbij de site als een soort van marktplaats fungeert. Bol.com werd door een verkoper op het lek gewezen. Het bedrijf heeft daarna aanpassingen doorgevoerd en heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, klinkt het.

Het bedrijf heeft het nieuws bevestigd na eerdere berichtgeving door het Nederlandse RTL Nieuws. Het lek is inmiddels gedicht.Normaal gesproken zouden de adresgegevens alleen zichtbaar zijn als iemand daadwerkelijk iets koopt bij de verkoper. Via bol.com kunnen namelijk ook tweedehandsspullen worden verhandeld, waarbij de site als een soort van marktplaats fungeert. Bol.com werd door een verkoper op het lek gewezen. Het bedrijf heeft daarna aanpassingen doorgevoerd en heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, klinkt het.