De Leuvense scale-up Dataroots, gespecialiseerd in artificiële intelligentie, heeft tien nieuwe medewerkers in dienst genomen. Het totale personeelsbestand komt daarmee op vijftig.

De helft van de nieuwe krachten bestaat uit juniorprofielen die gedurende twee maanden een voltijdse opleiding krijgen onder de noemer van de RootsAcademy. Met deze nieuwe uitbreiding wil Dataroots de verhoogde vraag naar hun diensten en oplossingen opvangen en zich verder toespitsen op data-oplossingen op bedrijfsniveau.

Verdubbeld

Dataroots werd in 2016 opgericht door machine learning engineers Jonas Tundo en Bart Smeets; Ondanks het coronajaar 2020 werd de groei van de Leuvense scale-up doorgezet. 'De helft van de nieuwe medewerkers bestaat uit getalenteerde schoolverlaters en de andere helft heeft eerdere ervaringen met AI', vertelt oprichter en CEO Jonas Tundo. 'We zijn in ongeveer anderhalf jaar verdubbeld naar vijftig mensen en we willen die groei verder aanhouden in 2021.'

De eerdergenoemde RootsAcademy is een volwaardig opleidingstraject met een curriculum en een eindwerk gericht op het vertalen van academische kennis naar praktijkgerichte vaardigheden.

De helft van de nieuwe krachten bestaat uit juniorprofielen die gedurende twee maanden een voltijdse opleiding krijgen onder de noemer van de RootsAcademy. Met deze nieuwe uitbreiding wil Dataroots de verhoogde vraag naar hun diensten en oplossingen opvangen en zich verder toespitsen op data-oplossingen op bedrijfsniveau.Dataroots werd in 2016 opgericht door machine learning engineers Jonas Tundo en Bart Smeets; Ondanks het coronajaar 2020 werd de groei van de Leuvense scale-up doorgezet. 'De helft van de nieuwe medewerkers bestaat uit getalenteerde schoolverlaters en de andere helft heeft eerdere ervaringen met AI', vertelt oprichter en CEO Jonas Tundo. 'We zijn in ongeveer anderhalf jaar verdubbeld naar vijftig mensen en we willen die groei verder aanhouden in 2021.'De eerdergenoemde RootsAcademy is een volwaardig opleidingstraject met een curriculum en een eindwerk gericht op het vertalen van academische kennis naar praktijkgerichte vaardigheden.