Dataroots, een Leuvense specialist in artificiële intelligentie, heeft RootLabs gelanceerd. Met de nieuwe community wil het bedrijf de kennisdeling rond AI stimuleren door overheidsinstellingen, academische organisaties en privéorganisaties rond de tafel te brengen.

Dataroots wil de kennis die deze kruisbestuiving oplevert onder meer delen via eigen initiatieven, zoals Rootcamps of de Rootacademy. Er komen ook open events, stages en sessies aan onderwijsinstellingen. Op die manier moet Dataroots uitgroeien tot een Belgisch AI-competentiecenter, stellen oprichters Jonas Tundo en Bart Smeets.

'Artificiële intelligentie wordt in steeds meer bedrijven geïmplementeerd en tegelijkertijd staat de technologische evolutie niet stil. Er valt nog van alles te leren en te ontdekken over die technologie', vertelt CEO Jonas Tundo. Kennisdeling is volgens hem daarom enorm belangrijk. 'Via RootLabs willen we onze praktische expertise bundelen en delen met andere AI-specialisten uit het werkveld en de academische wereld.'

Naast interne kennisdeling, is het doel van RootLabs om mensen uit de bedrijfs- en academische wereld te samen te brengen. Dit gebeurt tijdens verschillende RootCamp-sessies, waar studenten en mensen die AI op operationeel niveau implementeren met elkaar in contact komen. Die sessies worden maandelijks georganiseerd en de eerste staat (onder voorbehoud) gepland op woensdag 18 maart op de campus van KU Leuven. Deze sessie behandelt het onderwerp Natural Language Processing. Andere toekomstige topics zijn onder meer DataOps en Entrepreneurship in AI.

Dataroots wil de kennis die deze kruisbestuiving oplevert onder meer delen via eigen initiatieven, zoals Rootcamps of de Rootacademy. Er komen ook open events, stages en sessies aan onderwijsinstellingen. Op die manier moet Dataroots uitgroeien tot een Belgisch AI-competentiecenter, stellen oprichters Jonas Tundo en Bart Smeets.'Artificiële intelligentie wordt in steeds meer bedrijven geïmplementeerd en tegelijkertijd staat de technologische evolutie niet stil. Er valt nog van alles te leren en te ontdekken over die technologie', vertelt CEO Jonas Tundo. Kennisdeling is volgens hem daarom enorm belangrijk. 'Via RootLabs willen we onze praktische expertise bundelen en delen met andere AI-specialisten uit het werkveld en de academische wereld.'Naast interne kennisdeling, is het doel van RootLabs om mensen uit de bedrijfs- en academische wereld te samen te brengen. Dit gebeurt tijdens verschillende RootCamp-sessies, waar studenten en mensen die AI op operationeel niveau implementeren met elkaar in contact komen. Die sessies worden maandelijks georganiseerd en de eerste staat (onder voorbehoud) gepland op woensdag 18 maart op de campus van KU Leuven. Deze sessie behandelt het onderwerp Natural Language Processing. Andere toekomstige topics zijn onder meer DataOps en Entrepreneurship in AI.