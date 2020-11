De Leuvense dataspecialist Cumul.io haalt 3,5 miljoen euro op. Daarmee wil het haar aanwezigheid in Europa en de VS uitbreiden en de ontwikkelplannen versnellen.

Cumul.io bestaat vijf jaar en heeft naast haar hoofdkantoor in Leuven ook een vestiging in Genk en New York. Het bedrijf maakt bouwblokken voor dashboards en data analyse via een low code B2B software platform. Dat wil zeggen dat softwarebedrijven met hun producten makkelijk dashboards kunnen maken of ze integreren in bijvoorbeeld webapplicaties.

Roadmap versnellen

Het bedrijf haalt nu 3,5 miljoen euro op bij Axeleo Capital, LRM en SmartFin, die allen eerder al investeerden in het bedrijf. Oprichters Karel Callens, Haroen Vermylen en Thomas De Cleerck willen zo hun roadmap versnellen.

Maar de focus ligt vooral op een uitbreiding in Europa, specifiek in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland) en de VS, waar het vandaag al 25 procent van haar omzet haalt.

'Ons kantoor in de VS zal een sleutelrol spelen om onze tractie op de Amerikaanse markt te versnellen,' zegt CEO Karel Callens. "We willen ons team in onze belangrijkste markten verdubbelen: we zijn actief op zoek naar een product marketeer en zijn van plan nieuwe teamleden aan te werven voor sales, marketing en klantenondersteuning, zowel in Europa als in de VS.'

Vandaag levert Cumul.io haar embedded analytics aan meer dan 190 SaaS-bedrijven. Onder meer Selligent Marketing Cloud, Dixa en WorkMarket zijn klant.

