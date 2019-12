De Belgen hebben dinsdagavond en -nacht hun kerstwensen massaal met hun smartphone verstuurd. Het aandeel van sms'jes daalt nog steeds en de feestvierders gebruiken vooral WhatsApp en andere sociale media, zoals Facebook en Instagram. Dat blijkt uit cijfers van Telenet en Proximus.

Proximus heeft cijfers van kerstavond 20 uur tot kerstdag 8 uur. Het telecombedrijf stelt een dalende trend vast voor sms en peak sms (-12 pct) en een toename van 23 pct voor datavolume in vergelijking met 2018. De meeste mensen wisselen wensen vooral uit met de smartphone, onder meer via Facebook (64,5 pct), Instagram (22,5 pct), Snapshat (7,5 pct) en WhatsApp (5 pct).

Ook Telenet maakte woensdagochtend gegevens bekend van kerstavond 20 uur tot kerstdag 8 uur. De mobiele telefonieklanten verstuurden op het Telenetnetwerk in totaal 3,5 miljoen sms'jes. Dat is 16 procent minder dan vorig jaar (4,2 miljoen). De klanten van Telenet verbruikten 91.385 GB aan data en verstuurden hun kerstwensen vooral via WhatsApp en Facebook. Dat is een stijging van 60 procent (57.110 GB in 2018).