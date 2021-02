Bumble wil naar de beurs. De dating-app zou rond valentijn zijn beursgang plannen.

Daarbij hoopt Bumble tot een miljard dollar, omgerekend 830 miljoen euro, op te halen. Als het bedrijf erin slaagt zijn aandelen voor de hoogste prijs te verkopen, zou dat de waarde van Bumble, inclusief eerdere investeringen, op 6 miljard dollar brengen.

Vrouwen kiezen

Bumble is een dating-app waarbij, in tegenstelling tot bij veel andere apps, vrouwen de eerste stap moeten zetten om tot een match te komen. Whitney Wolfe Herd richtte het bedrijf in 2014 op, nadat ze vertrok bij concurrent Tinder, waar ze ook tot de oprichters behoorde. Onder andere tennisster Serena Williams en actrice Priyanka Chopra investeerden geld in het bedrijf. In 2019 nam kapitaalfonds Blackstone een meerderheid in Bumble, dat op dat moment een waardering kreeg van zo'n 3 miljard dollar.

De app is vooral populair onder millennials, al kreeg de groei door de pandemie wel een stevige deuk. Eind september had Bumble 42 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Daarvan waren er 2,4 miljoen betalende leden, met een abonnement dat extra mogelijkheden omvat.

Daarbij hoopt Bumble tot een miljard dollar, omgerekend 830 miljoen euro, op te halen. Als het bedrijf erin slaagt zijn aandelen voor de hoogste prijs te verkopen, zou dat de waarde van Bumble, inclusief eerdere investeringen, op 6 miljard dollar brengen.Bumble is een dating-app waarbij, in tegenstelling tot bij veel andere apps, vrouwen de eerste stap moeten zetten om tot een match te komen. Whitney Wolfe Herd richtte het bedrijf in 2014 op, nadat ze vertrok bij concurrent Tinder, waar ze ook tot de oprichters behoorde. Onder andere tennisster Serena Williams en actrice Priyanka Chopra investeerden geld in het bedrijf. In 2019 nam kapitaalfonds Blackstone een meerderheid in Bumble, dat op dat moment een waardering kreeg van zo'n 3 miljard dollar.De app is vooral populair onder millennials, al kreeg de groei door de pandemie wel een stevige deuk. Eind september had Bumble 42 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Daarvan waren er 2,4 miljoen betalende leden, met een abonnement dat extra mogelijkheden omvat.