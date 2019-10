De voormalige topman van Nucleus wordt voorzitter bij de nieuwe IT-integrator DMVH. Die hanteert een opmerkelijke regel: niet tevreden, niet betalen.

DMVH zag het levenslicht vlak voor de zomer en is het bedrijf van Koen De Mol en Ben Van Hees. Het duo focust zich op vier domeinen: emergency services, connected products (IoT), Systeemintegratie & application development en technologische innovatie. Momenteel bestaat het bedrijf uit de twee oprichters, maar de ambitie is om eind dit jaar 2 of 3 mensen extra aan te werven.

Het jonge bedrijf kan voor zijn groei alvast rekenen op een niet nader genoemde investering van David Geens, die jarenlang aan het hoofd stond van hostingbedrijf Nucleus. Geens wordt ook voorzitter van de raad van bestuur.

"Ik ga me vooral toeleggen op het strategische luik. Mijn operationele jaren liggen achter mij maar mijn kennis en vaardigheden staan ter beschikking om jong talent te coachen en te begeleiden," zegt Geens aan Data News.

DMVH hanteert naar eigen zeggen het 'no cure, no pay' model. Als een IT-project niet aan de verwachtingen voldoet, komt er geen factuur. "Dat is gedurfd, maar ik geloof in hen omdat ze begrijpen waar ik zelf lang mee bezig ben geweest: de technische oplossing is niet altijd de oplossing die de klant in gedachten heeft. Het is niet omdat iets werkt, dat het ook de verwachtingen inlost en een reële bijdrage levert aan het succes van een bedrijf."

Geens verkocht begin dit jaar Nucleus aan Combell. Met de investering en het voorzitterschap van DMVH slaat hij een nieuwe richting in. Al geeft hij tegenover Data News aan dat zijn investering geen eindpunt is. "Op dit moment ligt mijn focus uiteraard bij DMVH, maar ik wil op termijn ook als business angel bij andere ondernemingen actief zijn."