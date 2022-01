Belnet kampt voor de tweede keer deze maand met een DDoS-aanval. Daardoor ondervinden ook klanten van de operator, zoals de VRT of hogescholen, problemen.

De aanval begon maandagnamiddag. Belnet zelf spreekt van twee korte aanvallen van tien minuten op een specifiek doelwit. Daardoor raakte de transit link verzadigd. Zelf spreekt de organisatie van verminderde connectiviteit voor sommige klanten.

Het is al de tweede DDoS-aanval deze maand voor Belnet. Ook op 13 januari werd het slachtoffer van zo'n aanval. Ook in mei vorig jaar raakte het netwerk verzadigd door zo'n aanval.

Belnet is het Belgisch computernetwerk voor onderzoeksdoeleinden. Het is daarbij ook de internetprovider voor talloze overheidsdiensten, zoals het platform voor vaccinatieboekingen, de Federale Overheidsdiensten (FOD's), de openbare omroep en de universiteiten en hogescholen. Dat maakt dat een aanval op Belnet meteen een stevige impact kan hebben op heel wat toepassingen en organisaties.

Update 16 uur:

Belnet bevestigt dat de aanval rond 14 uur begon. De eerste aanval duurde ongeveer vijf minuten, de tweede een kwartier. De aanval was gericht tegen één (niet nader genoemde) klant, maar door de saturatie van de transit link konden alle gebruikers problemen ondervinden.

Sindsdien zijn de problemen weer van de baan. Na de zware DDoS aanval vorig jaar heeft Belnet geïnvesteerd in extra maatregelen om dergelijke aanvallen te weren of zo goed mogelijk te beperken. Dat lijkt nu vruchten af te werpen.

De aanval begon maandagnamiddag. Belnet zelf spreekt van twee korte aanvallen van tien minuten op een specifiek doelwit. Daardoor raakte de transit link verzadigd. Zelf spreekt de organisatie van verminderde connectiviteit voor sommige klanten.Het is al de tweede DDoS-aanval deze maand voor Belnet. Ook op 13 januari werd het slachtoffer van zo'n aanval. Ook in mei vorig jaar raakte het netwerk verzadigd door zo'n aanval.Belnet is het Belgisch computernetwerk voor onderzoeksdoeleinden. Het is daarbij ook de internetprovider voor talloze overheidsdiensten, zoals het platform voor vaccinatieboekingen, de Federale Overheidsdiensten (FOD's), de openbare omroep en de universiteiten en hogescholen. Dat maakt dat een aanval op Belnet meteen een stevige impact kan hebben op heel wat toepassingen en organisaties.Update 16 uur:Belnet bevestigt dat de aanval rond 14 uur begon. De eerste aanval duurde ongeveer vijf minuten, de tweede een kwartier. De aanval was gericht tegen één (niet nader genoemde) klant, maar door de saturatie van de transit link konden alle gebruikers problemen ondervinden.Sindsdien zijn de problemen weer van de baan. Na de zware DDoS aanval vorig jaar heeft Belnet geïnvesteerd in extra maatregelen om dergelijke aanvallen te weren of zo goed mogelijk te beperken. Dat lijkt nu vruchten af te werpen.