De internetproblemen bij telecomoperator Scarlet, veroorzaakt door een Ddos-aanval, zijn dan toch nog niet van de baan. Sinds dinsdagavond 17.20 uur zijn er opnieuw problemen.

Scarlet, het lowcostmerk van Proximus, kampte dinsdag met connectiviteitsproblemen waardoor klanten van de telecomoperator geen toegang tot het vast internet hadden. Rond 16 uur was het probleem opgelost, en nadien herstelde de trafiek zich geleidelijk.

Ddos-aanval

Maar sinds 17.20 uur doken gelijkaardige problemen opnieuw op. Een deel van de klanten heeft traag of helemaal geen internet. Ook de Scarlet-website en het callcenter ondervonden hinder.

'We stellen alles in het werk om de normale situatie zo snel mogelijk te herstellen', zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. Het probleem is een 'distributed denial of service'-aanval (Ddos), waarbij websites of servers bestookt worden met nutteloze aanvragen tot ze blokkeren.

Scarlet, het lowcostmerk van Proximus, kampte dinsdag met connectiviteitsproblemen waardoor klanten van de telecomoperator geen toegang tot het vast internet hadden. Rond 16 uur was het probleem opgelost, en nadien herstelde de trafiek zich geleidelijk.Maar sinds 17.20 uur doken gelijkaardige problemen opnieuw op. Een deel van de klanten heeft traag of helemaal geen internet. Ook de Scarlet-website en het callcenter ondervonden hinder.'We stellen alles in het werk om de normale situatie zo snel mogelijk te herstellen', zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. Het probleem is een 'distributed denial of service'-aanval (Ddos), waarbij websites of servers bestookt worden met nutteloze aanvragen tot ze blokkeren.