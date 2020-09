De alternatieve provider edpnet ondervindt al enkele dagen problemen door een grootschalige DDoS-aanval. Ook Nederlandse providers lagen recent onder vuur.

Klanten van edpnet kunnen momenteel problemen ondervinden met hun internet. Vooral dan met het verbinden met sommige websites. De operator krijgt sinds vrijdag aanvalsgolven te verwerken, maar de aanval van vandaag lijkt langer aan te houden.

"We zien sinds vrijdag DDoS-aanvallen naar enkele van onze nameservers. Die starten en stopten relatief snel, maar vandaag begon het opnieuw sinds half twaalf en is de aanval nog steeds bezig," zegt Joachim Slabbaert, COO bij edpnet.

Edpnet heeft de afgelopen dagen al extra maatregelen genomen om de impact van de aanval te beperken. Het bedrijf krijgt momenteel meer dan 100 Gbps aan trafiek toegestuurd, afkomstig van vijftigduizend IP-adressen.

"We hebben de IP-adressen van die nameservers geblackholed, waardoor dat verkeer nergens meer naartoe gaat. Maar via onze upstreamproviders, die ons verbinden met de buitenwereld, komt nog wel wat trafiek naar ons toe." Dat maakt echter ook dat een deel van de website van edpnet, waar uitleg over de technische problemen staat, onbereikbaar is.

Klanten die problemen hebben kunnen in eerste instantie hun router herstarten. Een andere oplossing is om over te schakelen naar de DNS van Google. "We hebben een directe verbinding met Google en die heeft geen impact van de aanval. We voorzien zelf ook iets soortgelijks, maar dat biedt niet voor alle klanten een oplossing," aldus Slabbaert.

Een link met de problemen bij Centurylink, die Cloudflare-klanten trof, is er niet. Maar wel met de DDoS-aanvallen die eind vorige week enkele Nederlandse providers trof. Volgens Tweakers kregen onder meer Online.nl, Tweak en Freedom Internet problemen. "Het is identiek wat zij meemaken, maar bij hen is het gestopt na een paar keer, bij ons blijft het voorlopig duren."

