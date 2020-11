Nordpass, het bedrijf achter de gelijknamige wachtwoordmanager, publiceert elk jaar een lijst met de meest gebruikte, en dus de meest onveilige wachtwoorden. Uit de lijst van dit jaar blijkt dat nog steeds ruim 2,5 miljoen gebruikers het wachtwoord '123456' hebben. Het zou een gemiddelde spambot minder dan een seconde kosten om deze 'beveiliging' te kraken.

Volgens Nordpass zou het wachtwoord 123456 al meer dan 23 miljoen keer gekraakt zijn. En ook de toetsenbordvarianten 'azertyuiop' of 'qsdfghjklm' (de tweede rij met letters op een klavier) zijn meestal binnen een seconde gevonden.

Lees ook onze special: Veilige wachtwoorden: hoe hou je complexe logins toch eenvoudig?

De top tien van populaire wachtwoorden van dit jaar zijn na 123456: '123456789', 'picture1', 'password', '12345678', '111111', '123123', '12345', '1234567890' en 'senha' (Portugees voor wachtwoord). Picture1 is een nieuwkomer in de top tien, en kan volgens de onderzoekers van Nordpass in zo'n drie uur gekraakt worden. In principe is elk wachtwoord dat je gemakkelijk kunt onthouden niet sterk genoeg om je data te beschermen - ook niet als je een cijfer, hoofdletter of speciaal teken toevoegt.

De volledige lijst van Nordpass kan je terugvinden op deze website.

Volgens Nordpass zou het wachtwoord 123456 al meer dan 23 miljoen keer gekraakt zijn. En ook de toetsenbordvarianten 'azertyuiop' of 'qsdfghjklm' (de tweede rij met letters op een klavier) zijn meestal binnen een seconde gevonden.De top tien van populaire wachtwoorden van dit jaar zijn na 123456: '123456789', 'picture1', 'password', '12345678', '111111', '123123', '12345', '1234567890' en 'senha' (Portugees voor wachtwoord). Picture1 is een nieuwkomer in de top tien, en kan volgens de onderzoekers van Nordpass in zo'n drie uur gekraakt worden. In principe is elk wachtwoord dat je gemakkelijk kunt onthouden niet sterk genoeg om je data te beschermen - ook niet als je een cijfer, hoofdletter of speciaal teken toevoegt.De volledige lijst van Nordpass kan je terugvinden op deze website.