De overgrote meerderheid van de Belgen verplaatst zich momenteel niet buiten zijn eigen gemeente. Dat weet de overheid op basis van data van telecomoperatoren.

"Een van de dingen die we gezien hebben op basis van geanonimiseerde data is dat de Belg vandaag tachtig procent van de tijd doorbrengt in zijn eigen gemeente. Dat wil zeggen dat de maatregelen die vandaag zijn genomen ook werken en dat mensen ze goed opvolgen," zegt minister voor Telecommunicatie Philippe De Backer op Radio 1.

De Backer, die eerder al staatssecretaris voor Privacy was, benadrukt dat die data, afkomstig van telecomoperatoren, wordt verzameld in lijn met de GDPR. "Alles gebeurt in het kader van afspraken met de telecomoperatoren waar de Gegevensbeschermingsautoriteit ook in de task force zit en er op let dat alles volgens de Europese wetgeving verloopt."

In het gesprek verwees presentator Xavier Taveirne ook naar een app die mensen hun bewegingen en contacten traceert. Viroloog Marc Van Ranst zei gisteren in Het Journaal op Eén dat zo'n app er op termijn zit aan te komen.

Hoe concreet die plannen zijn is niet duidelijk. Maar De Backer benadrukte dat in ons land door de strenge Europese GDPR-wetgeving, bij zo'n initiatieven steeds rekening wordt gehouden met de bescherming van de privacy van burgers.

