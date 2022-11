Misleidende verzekeringen voor smartphones en andere multimedia-apparaten worden verboden. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) wil er zo voor zorgen dat consumenten niet meer kunnen worden misleid bij de aankoop van mobiele toestellen, zegt ze vrijdag.

Aanleiding voor het verbod is een regen van klachten begin dit jaar over Switch, toenmalig verdeler van Apple-producten. Wie een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat bij Switch kocht, kreeg daar zogenaamd enkele maanden een gratis verzekering bij. Bij zo'n aankoop moesten de consumenten, onder het mom van een cashback, hun rekeningnummer opgeven en enkele documenten tekenen. Uiteindelijk bleek echter dat ze daardoor intekenden op een verzekering op lange termijn die na de gratis periode betalend werd.

De inspecteurs van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onderzochten alle klachten en kwamen tot de conclusie dat er sprake was van bedrog. Ze legden Switch meteen een verbod op voor de verkoop van verzekeringsproducten, waarop Apple haar samenwerking met de winkelketen stopzette.

Synchroon werd intussen het wetgevende werk opgestart om ervoor te zorgen dat dergelijke misleidende producten in de toekomst niet meer verkocht kunnen worden. Dat resulteert nu in een Koninklijk Besluit waarin De Bleeker samen met haar collega's, minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) het reglement van de FSMA in wetgeving verankert.

'Gewetenloze oplichting'

Aan de algemene principes rond verzekeringen bij de aankoop van een multimedia-apparaat wordt niet geraakt. Waar wel beperkingen op komen, zijn verzekeringen waar de consument in de eerste maanden vrijgesteld wordt van betaling van een premie en vervolgens plots geconfronteerd wordt met stijgende premies.

'Als consument is het je volste recht om te weten wat je koopt en hoeveel het je zal kosten. Verkopers die niet aan die verplichting voldoen, hebben consumenten veel te lang gewetenloos kunnen oplichten. Dit KB zorgt er gelukkig voor dat dergelijke toestanden voortaan verleden tijd zijn en dat consumenten enkel producten kunnen kopen waarvan ze zelf kunnen oordelen dat ze ze nodig hebben', aldus nog De Bleeker.

Aanleiding voor het verbod is een regen van klachten begin dit jaar over Switch, toenmalig verdeler van Apple-producten. Wie een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat bij Switch kocht, kreeg daar zogenaamd enkele maanden een gratis verzekering bij. Bij zo'n aankoop moesten de consumenten, onder het mom van een cashback, hun rekeningnummer opgeven en enkele documenten tekenen. Uiteindelijk bleek echter dat ze daardoor intekenden op een verzekering op lange termijn die na de gratis periode betalend werd.De inspecteurs van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onderzochten alle klachten en kwamen tot de conclusie dat er sprake was van bedrog. Ze legden Switch meteen een verbod op voor de verkoop van verzekeringsproducten, waarop Apple haar samenwerking met de winkelketen stopzette.Synchroon werd intussen het wetgevende werk opgestart om ervoor te zorgen dat dergelijke misleidende producten in de toekomst niet meer verkocht kunnen worden. Dat resulteert nu in een Koninklijk Besluit waarin De Bleeker samen met haar collega's, minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) het reglement van de FSMA in wetgeving verankert.Aan de algemene principes rond verzekeringen bij de aankoop van een multimedia-apparaat wordt niet geraakt. Waar wel beperkingen op komen, zijn verzekeringen waar de consument in de eerste maanden vrijgesteld wordt van betaling van een premie en vervolgens plots geconfronteerd wordt met stijgende premies.'Als consument is het je volste recht om te weten wat je koopt en hoeveel het je zal kosten. Verkopers die niet aan die verplichting voldoen, hebben consumenten veel te lang gewetenloos kunnen oplichten. Dit KB zorgt er gelukkig voor dat dergelijke toestanden voortaan verleden tijd zijn en dat consumenten enkel producten kunnen kopen waarvan ze zelf kunnen oordelen dat ze ze nodig hebben', aldus nog De Bleeker.