Voor het eerst sinds lange tijd kan IBM met positieve cijfers uitpakken. Zowel in het laatste kwartaal als het volledige jaar 2019 deed het bedrijf het beter dan verwacht.

De omzet in het vierde kwartaal liep op tot 21,77 miljard dollar, een stijging van 0,1 procent op jaarbasis en iets meer dan wat analisten hadden verwacht. De nettowinst voor dat kwartaal bedraagt 3,7 miljard dollar, 88 procent meer ten opzichte van een jaar eerder, al is dat vooral omdat IBM eind 2018 een grote afschrijving deed. IBM heeft met de cijfers haar beste kwartaal in anderhalf jaar gehad

De positieve cijfers zijn vooral te danken aan IBM's cloudactiviteiten waaronder ook het pas overgenomen Red Hat Valt. De afdeling Cloud en Cognitive Software, waar Red hat onder valt, was in Q4 goed voor 7,2 miljard dollar, een stijging van 8,7 procent op jaarbasis. IBM merkt daarbij op dat het slechts een deel van de omzet van Red Hat heeft meegeteld, maar wel alle kosten rond de overname meenam.

IBM's andere grote tak, Global Technology Services, haalde een omzet van 6,9 miljard dollar. Dat is 4,8 procent minder op jaarbasis. Hieronder vallen onder meer de datacenterdiensten van het bedrijf.

Voor het volledige jaar 2019 komt de rekening van IBM op 77,15 miljard dollar omzet, een daling van 3,1 procent ten opzichte van 2018. De nettowinst komt op 9,8 miljard dollar, een stijging van acht procent tegenover vorig jaar. De winst per aandeel komt op 13,35 dollar per aandeel, dat is beter dan de 13,29 dollar die analisten hadden verwacht.

IBM zit al enkele jaren in woelig water, maar de technologietanker heeft haar koers intussen gekeerd richting cloud en dat lijkt stilaan te lonen. De cloudbusiness van het bedrijf was in het vierde kwartaal nooit groter met een omzet van 6,8 miljard dollar, een stijging van 21 procent.

Het bedrijf stootte de afgelopen jaren ook oudere businessactiviteiten zoals kantoorsoftware Lotus en Domino, en eerder haar X86 serverafdeling, af en investeerde volop in cloudactiviteiten. Sinds afgelopen zomer komt daar ook open source specialist Red Hat bij, waarvoor het 34 miljard dollar betaalde.

