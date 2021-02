Clubhouse, de nieuwe hippe sociale app voor audiogesprekken, lijkt alle fouten van voorgangers opnieuw te maken en is momenteel een nachtmerrie voor je privacy.

De app is nog in beta, maar heeft al miljoenen gebruikers en een waardering in investeerderskringen van zo'n miljard dollar. Clubhouse, een sociaal platform dat voornamelijk rond audio-lezingen draait, is aan een pijlsnelle groei bezig. De hippe app werkt momenteel alleen op uitnodiging, maar wie zijn sociale status wat wil opkrikken door hem te vervoegen, geeft daar wel een hele hoop privacy mee op.

Op café of op conferentie

In plaats van je ideeën te delen via tekst, foto's of videoclipjes, laat Clubhouse zijn gebruikers deelnemen aan live gesprekken in verschillende kanalen. Kleinere, vaak private 'rooms' kunnen daarbij in de buurt komen van een gezellig gesprek onder vrienden; grotere kanalen bieden een soort combinatie van podcasts en lezingen, met enkele sprekers die hun betoog doen en deelnemers die hun hand opsteken om vragen te stellen.

De app werkt momenteel alleen op iOS, en de start-up erachter heeft negen werknemers, en 100 miljoen aan investeringen. Clubhouse zou zo'n twee miljoen actieve gebruikers per week hebben, maar groeit snel. Het doet dat onder meer door je hele contactenlijst binnen te halen en om te zetten in 'invites'. In de app volg je mensen en word je zelf gevolgd, het soort netwerk dat we ondertussen gewend zijn, en dat door veel andere sociale media wordt ingezet.

Wat we ondertussen wel bij anderen hebben zien verbeteren, is de controle die je daar als gebruiker over krijgt.

Amper privacy-instellingen

Clubhouse vraagt hoe dan ook volledige toegang tot je contactenlijst voordat je iemand anders mag uitnodigen. De app werkt via je telefoonnummer, en toont je iedereen uit je contactenlijst die al op Clubhouse zit. Het vraagt je om uitnodigingen te sturen naar degenen die daar nog niet op zitten, en zal je ook een berichtje sturen als iemand daar op ingaat, zodat je hen kan groeten. Dat is min of meer hoe de meeste sociale media werken.

Verschillende gebruikers melden echter dat ook als je geen toegang geeft tot je contactenlijst, mensen je weten te vinden. Omdat je berichten krijgt over iedereen in je eigen contactenlijst, met het voorstel hen te volgen, is het genoeg dat je in de lijst staat van iemand anders om hen meteen als volger te zien opduiken. Iedereen met je telefoonnummer kan jou dus in Clubhouse zien, ook als jij die mensen niet per se ooit nog wil spreken, of liever niet wil dat ze weten waar je mee bezig bent. Een instelling om dat soort bekendmaking te blokkeren, lijkt nog niet te bestaan.

Opnieuw van nul

Persoonlijke privacy is niet iets waar Clubhouse meteen van bij het begin aan gedacht heeft, zo lijkt het. En dat ondanks tien jaar aan voorbeelden van andere apps die werkelijk alle fouten al gemaakt hebben. Facebook, dat lang erg agressief was in het proberen groeien van zijn netwerk, en bijvoorbeeld ook andere patiënten bij dezelfde psychiater in het 'mensen die je misschien kent' vakje zette, heeft daar ondertussen uit geleerd. De techreus laat je bovendien toe om een account te maken zonder daar je telefoonnummer aan te linken.

Clubhouse lijkt de prioriteiten alvast elders te leggen. Maar de app is dus nog in beta en wordt nog volop ontwikkeld. Het bedrijf kwam al op kritiek te staan om zijn moderatietools, of het gebrek daaraan, waardoor desinformatie en haatberichten snel over het netwerk konden verspreiden. Daar is ondertussen aan gewerkt. Men kan hopen dat de app ook snel leert uit zijn voorgangers en de privacy begint serieus te nemen. Tot dan is dit iets om rekening mee te houden voordat je op een uitnodiging ingaat.

De app is nog in beta, maar heeft al miljoenen gebruikers en een waardering in investeerderskringen van zo'n miljard dollar. Clubhouse, een sociaal platform dat voornamelijk rond audio-lezingen draait, is aan een pijlsnelle groei bezig. De hippe app werkt momenteel alleen op uitnodiging, maar wie zijn sociale status wat wil opkrikken door hem te vervoegen, geeft daar wel een hele hoop privacy mee op. In plaats van je ideeën te delen via tekst, foto's of videoclipjes, laat Clubhouse zijn gebruikers deelnemen aan live gesprekken in verschillende kanalen. Kleinere, vaak private 'rooms' kunnen daarbij in de buurt komen van een gezellig gesprek onder vrienden; grotere kanalen bieden een soort combinatie van podcasts en lezingen, met enkele sprekers die hun betoog doen en deelnemers die hun hand opsteken om vragen te stellen. De app werkt momenteel alleen op iOS, en de start-up erachter heeft negen werknemers, en 100 miljoen aan investeringen. Clubhouse zou zo'n twee miljoen actieve gebruikers per week hebben, maar groeit snel. Het doet dat onder meer door je hele contactenlijst binnen te halen en om te zetten in 'invites'. In de app volg je mensen en word je zelf gevolgd, het soort netwerk dat we ondertussen gewend zijn, en dat door veel andere sociale media wordt ingezet. Wat we ondertussen wel bij anderen hebben zien verbeteren, is de controle die je daar als gebruiker over krijgt. Clubhouse vraagt hoe dan ook volledige toegang tot je contactenlijst voordat je iemand anders mag uitnodigen. De app werkt via je telefoonnummer, en toont je iedereen uit je contactenlijst die al op Clubhouse zit. Het vraagt je om uitnodigingen te sturen naar degenen die daar nog niet op zitten, en zal je ook een berichtje sturen als iemand daar op ingaat, zodat je hen kan groeten. Dat is min of meer hoe de meeste sociale media werken. Verschillende gebruikers melden echter dat ook als je geen toegang geeft tot je contactenlijst, mensen je weten te vinden. Omdat je berichten krijgt over iedereen in je eigen contactenlijst, met het voorstel hen te volgen, is het genoeg dat je in de lijst staat van iemand anders om hen meteen als volger te zien opduiken. Iedereen met je telefoonnummer kan jou dus in Clubhouse zien, ook als jij die mensen niet per se ooit nog wil spreken, of liever niet wil dat ze weten waar je mee bezig bent. Een instelling om dat soort bekendmaking te blokkeren, lijkt nog niet te bestaan.Persoonlijke privacy is niet iets waar Clubhouse meteen van bij het begin aan gedacht heeft, zo lijkt het. En dat ondanks tien jaar aan voorbeelden van andere apps die werkelijk alle fouten al gemaakt hebben. Facebook, dat lang erg agressief was in het proberen groeien van zijn netwerk, en bijvoorbeeld ook andere patiënten bij dezelfde psychiater in het 'mensen die je misschien kent' vakje zette, heeft daar ondertussen uit geleerd. De techreus laat je bovendien toe om een account te maken zonder daar je telefoonnummer aan te linken. Clubhouse lijkt de prioriteiten alvast elders te leggen. Maar de app is dus nog in beta en wordt nog volop ontwikkeld. Het bedrijf kwam al op kritiek te staan om zijn moderatietools, of het gebrek daaraan, waardoor desinformatie en haatberichten snel over het netwerk konden verspreiden. Daar is ondertussen aan gewerkt. Men kan hopen dat de app ook snel leert uit zijn voorgangers en de privacy begint serieus te nemen. Tot dan is dit iets om rekening mee te houden voordat je op een uitnodiging ingaat.