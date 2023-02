Erik Valgaeren, advocaat en bestuurder digitalisering bij Advocaat.be, staat positief tegenover artificiële intelligentie, maar de advocatuur zal in de toekomst nog altijd juristen van vlees en bloed nodig hebben om tot zinvolle resultaten te komen.

De digitalisering is een van de speerpunten in het beleidsplan van Advocaat.be, de beroepsorganisatie voor de Vlaamse advocatuur. Ontwikkelingen zoals ChatGPT zetten ons op scherp en moeten we meenemen in onze reflecties. Maar we mogen ons er niet op blindstaren. De confraters die bijdroegen aan het artikel 'Wat als ChatGPT uw sector binnendringt?' in Trends wijzen terecht op het hypegehalte. Naast de kansen die de ontwikkeling biedt, stellen ze zich ook terecht kritisch op.

Lees het volledige opiniestuk bij onze collega's van Trends.

De digitalisering van de advocatuur na ChatGPT: tijd om een tandje bij te steken

De digitalisering is een van de speerpunten in het beleidsplan van Advocaat.be, de beroepsorganisatie voor de Vlaamse advocatuur. Ontwikkelingen zoals ChatGPT zetten ons op scherp en moeten we meenemen in onze reflecties. Maar we mogen ons er niet op blindstaren. De confraters die bijdroegen aan het artikel 'Wat als ChatGPT uw sector binnendringt?' in Trends wijzen terecht op het hypegehalte. Naast de kansen die de ontwikkeling biedt, stellen ze zich ook terecht kritisch op.Lees het volledige opiniestuk bij onze collega's van Trends.