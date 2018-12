De e-Gov-awards: hoe we (langzaam) naar een meer elektronische overheid evolueren

Er zijn landen waar de overheid al zo goed als volledig digitaal interageert met haar burgers of met het bedrijfsleven. België en zijn vele overheidsniveaus zijn nog niet zover. Toch laten de projecten die door Agoria op de e-Gov-awards bekroond werden, zien dat we gestaag in die richting evolueren.