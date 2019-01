De e-reader voor blinden komt eraan

De reader laat negen regels brailletekst tegelijk zien, wat ongeveer gelijk staat aan een derde van een bladzijde. Met 'forward' kunnen mensen naar het volgende deel van een boek. In principe kan elk brailleboek op de Canute worden gezet.

Dat moet het gemakkelijker maken om braille te lezen. Een gedrukt brailleboek is namelijk veel groter dan een boek met reguliere letters. Zo kan een bijbel in braille zo'n 2 meter breed zijn. Het toestel wordt ontwikkeld door Bristol Braille Technology en zou in de loop van dit jaar op de markt komen.

Het braillesysteem is in 1824 ontwikkeld door de toen 15-jarige Franse jongen Louis Braille. Hij was als peuter blind geraakt, toen hij probeerde met een priem een gat te maken in een stuk leer in de leerlooierij van zijn vader. Hij ging naar een speciale blindenschool. Het lezen daar ging met gewone letters die hoger waren dan het papier. Dat was erg complex. Op school kwam Braille erachter dat het Franse leger een 'alfabet' van punten en strepen gebruikte, waarmee militairen in het holst van de nacht bevelen konden lezen. Op basis daarvan maakte hij zijn braillesysteem, waarbij elke letter bestaat uit minimaal een punt en maximaal zes punten. Dat wordt inmiddels over de hele wereld gebruikt.