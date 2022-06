Heerlijk toch: dat zwetsen, kwebbelen en kouten, af en toe wat causeren en welja, soms ook eens ouwehoeren bij het spreekwoordelijke natje en droogje. Als het over netwerken gaat, is er geen nood aan een nieuw normaal: het oude normaal bleek van zodra het weer mocht en kon toch prima geschikt om gewoon verder te zetten. Het vreemde toneelstuk dat we enkele maanden geleden nog met z'n allen opvoerden bij een begroeting - vuistje, elleboog, hand of toch al kus? - is ondertussen ook alweer afgevoerd. Alles mag en alles kan ook weer: de IT-sector herleeft helemaal en dat uitte zich de afgelopen weken en maanden in een stortvloed aan evenementen en recepties. In die mate dat ik me even begon af te vragen of het woord 'knaldrang' - in 2021 het Woord van het Jaar - niet gewoon uitgevonden is door een IT'er vooraleer de Nederlandse Merol haar gelijknamige nummer uitbracht.

De IT-sector herleeft helemaal

Knaldrang dus, en die houdt duidelijk nog altijd aan. De 23ste editie van onze eigen Data News Awards for Excellence was alvast een knaller en gaat de geschiedenis in als onze meest succesvolle editie ooit, met een recordopkomst van maar liefst 1.300 enthousiastelingen uit onze sector en helaas nog flink wat mensen op de wachtlijst. We hadden iedereen er graag bij gehad, maar het is dat we quasi letterlijk geen tafels en stoelen meer hadden en onze cateraar nu al niet meer kon slapen.

Positivisme is de rode draad door alle events heen. 'En hoe zijn jullie de coronaperiode doorgekomen', is de meest gehoorde opener voor al wie de afgelopen maanden opnieuw aan het netwerken sloeg. Meteen ook een tip voor al wie die small talk niet meer gewend is en de kunst van het netwerken even moest herontdekken. Het antwoord klinkt trouwens meestal positief: de ICT-sector lijkt de opeenvolgende coronagolven goed te hebben verteerd. Soms zelfs verbazend goed: 'ons beste jaar ooit' heb ik al meer dan één keer gehoord de afgelopen weken, onder meer in ICT-rekruteringsmiddens. En het maakt meteen dat dé grootste ICT-uitdaging weer helemaal terug is van eigenlijk nooit echt weggeweest: waar vinden we nog de nodige werkkrachten? Als er een rem op de groei van de ICT-sector zit, dan is het wel het gebrek aan gekwalificeerd personeel. Echt knallen doe je met toppers.

Knaldrang mag dan wel een woord van Nederlandse origine zijn: goesting - in 2004 nog door de luisteraars van Radio 1 als mooiste woord van de Nederlandse taal verkozen - is helemaal 'van ons' en typeert de sfeer die nu heerst bij heel wat bedrijven en organisaties. De goesting is weer terug om alles te herontdekken én weer volop aan de toekomst te bouwen na twee jaar in een soort van noodgedwongen overlevingsmodus. Onze Belgische ICT-bedrijven doen het momenteel duidelijk goed. Met een record aan Belgische winnaars - 11 van de 14 awards, ook dat is een record - op de Data News Awards als spreekwoordelijke kers op de taart.

Het brengt ons bij het voornemen om dat momentum verder aan te grijpen om onze Belgische successen, kennis en expertise extra in de kijker te plaatsen. Wie zijn die 100% Belgische ICT- en technologiebedrijven? Wat typeert hen? Waarin schuilt bij hen de innovatie? Wat maakt hen anders dan buitenlandse spelers? En mogen we chauvinistisch zijn? Onder de noemer 'Made in Belgium' leest u er de komende tijd alles over in Data News, zowel in het magazine als online. Geen gezwets en gekwebbel, maar wel knallende artikelen vol goesting en positivisme. Een beetje over 'winkelhieren' dus: het Woord van het Jaar voor de coronaperiode.

