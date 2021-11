Beltug, de vereniging van ICT-belissers, hoopt oprecht dat onze politici zich bewust zijn van het belang van 5G-netwerken. Ze zijn bepalend voor de digitale toekomst van België. We rekenen erop dat het Overlegcomité eindelijk de knoop doorhakt zodat de veiling van het radiospectrum kan voorbereid worden. Daarbij pleiten we voor de komst van een 4de operator voor de B2B-markt.

Bij elk bedrijf en elke overheidsinstelling waarmee Beltug spreekt, staat digitale transformatie hoog op de agenda. Ook de verschillende regeringen en Europa beklemtonen het belang van digitalisering voor de economie. Robuuste, betrouwbare en state-of-the-art netwerken zijn daarbij een must.

De overstap van 2G naar 3G was een revolutie. Voordien ging het vooral over bellen en SMS-jes, met 3G werden surfen, foto's delen,... mogelijk. De stap van 4G naar 5G zal niet minder revolutionair zijn.

De hoogste tijd voor een vierde speler voor de zakelijke 5G-markt

Met 5G

zijn een groot aantal simultane communicaties mogelijk. De mobiele netwerken zullen niet langer snel uitvallen bij rampen zoals tijdens Pukkelpop. Maar ook in gewone omstandigheden kunnen de parallelle communicatiestromen van massa's sensoren en andere IoT-toepassingen verwerkt worden.

komen er kwaliteitsgaranties voor mobiele communicatie. De 4G-netwerken bieden slechts best effort, wat een wereld van verschil betekent. De operatoren zullen het netwerk kunnen opsplitsen in verschillende delen met elk een andere configuratie. Aan de communicatie tussen een kraan en de helmen van werfarbeiders om de kraan tijdig te laten stilvallen worden extra hoge eisen gesteld, voor een app om je sportprestaties op te volgen is dat niet nodig.

Omdat er nauwelijks vertraging (latency) is, kan 5G gebruikt worden voor tijdskritische mobiele communicatie. Mobiele communicatie tussen machines, sensoren, applicaties ... wordt op een radicaal ander niveau gebracht.

worden hogere snelheden mogelijk. Om het concreet te maken: het doorsturen van videobeelden via 5G gaat 100 keer sneller dan via het huidige 4G-netwerk.

De vooruitzichten rond de uitrol van 5G worden een factor bij de keuze van een locatie en voor investeringen in een land of regio. De aanwezigheid en de kwaliteit van de 5G-netwerken worden concurrentiële voor- of nadelen.

De wijze waarop de spectrumpakketten worden aangeboden, zal de interesse van potentiële aanbieders beïnvloeden. Doordacht te werk gaan is noodzakelijk, omdat het nieuwe spectrum geveild wordt voor 20 jaar. M.a.w. de keuzes die worden gemaakt bij de 5G-veiling, zullen cruciaal zijn voor het slagen van de digitalisering in België.

Een doorslaggevende keuze hierbij is hoe de concurrentie met en tussen Proximus, Telenet en Orange georganiseerd wordt.

De komst van een prijsbreker op de particuliere telecommarkt kan op korte termijn tot lagere prijzen leiden, maar zal een rem zetten op de zware investeringen waar de telecomoperatoren voor staan: de bouw van de 5G-netwerken, uitrol van glasvezel - België hinkt hier zwaar achterop - en de uitdagingen in cybersecurity.

De vraag is of een extra consumentenspeler geïnteresseerd zal zijn om te investeren in de uitbouw van een volwaardig 5G-netwerk, met alle straffe extra's die de technologie biedt, of eerder mikt op sneller internet op grote schaal? Daarbij is het risico reëel dat net die elementen die 5G zo interessant maken, opschuiven in de tijd. Ook is de kans op een consolidatie in de toekomst niet denkbeeldig, waardoor er terug 3 operatoren zouden zijn.

5G kan en zal het verschil maken voor bedrijven, ziekenhuizen, havens, universiteiten en overheden. Nieuwe toepassingen zullen helpen om een antwoord te bieden op een reeks maatschappelijke uitdagingen in domeinen zoals mobiliteit, gezondheidszorg, veiligheid, energiebeheer, enz. 5G biedt een groot innovatiepotentieel en wordt daarom immens belangrijk voor onze toekomstige economie. Het gaat hier om een groeiende markt, met plaats voor meerdere en diverse aanbieders.

Als er meer concurrentie komt in de zakelijke markt zullen alle Belgische gebruikers - bedrijven, overheden en consumenten - daarvan de vruchten plukken.

Daarom pleit Beltug voor een extra speler op de B2B 5G-markt. Als er meer concurrentie komt in de zakelijke markt zullen alle Belgische gebruikers - bedrijven, overheden en consumenten - daarvan de vruchten plukken.

Er is concurrentie nodig op andere locaties dan voor de consument, zoals industrieterreinen en ziekenhuiscampussen. Met de keuze voor een B2B-speler is het niet nodig om een 4de netwerk met landelijke dekking te bouwen. Dat is ook niet meer te verantwoorden omwille van de milieubelasting.

Beltug krijgt van haar leden veel vragen over de timing van het concrete marktaanbod. Er wordt volop nagedacht over nieuwe mogelijkheden. De operatoren werken nu met tijdelijke licenties: goed om testprojecten op te zetten, maar niet geschikt om investeringen en plannen concreet te maken.

Al 3 jaar wachten we op groen licht voor de start, België mist de trein.

